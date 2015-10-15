Яресько анонсировала выпуск новых облигаций для реструктуризации

КИЕВ, 15 окт — РИА Новости. Украина планирует выпустить новые облигации для проведения реструктуризации части госдолга в середине ноября, сообщил глава Минфина Украины Наталия Яресько.

"Новые облигации на обмен существующих будут выпущены в середине ноября после последнего собрания по так называемым российским облигациям. И это закроет очень большую часть нашей работы по реструктуризации долгов", — сказала Яресько на брифинге в четверг.

Украина в сентябре запустила юридическую процедуру реструктуризации части своего госдолга. Правительство ранее включило в периметр реструктуризации и выкупленные Россией евробонды на 3 миллиарда долларов. В Киеве их считают коммерческим, а не государственным кредитом. Россия неоднократно озвучивала позицию, что участвовать в этой реструктуризации не планирует и будет требовать полного погашения Украиной евробондов в декабре текущего года. Высокопоставленный источник в правительстве РФ ранее заявлял, что Россия будет вынуждена обратиться в суд, если Украина вовремя не погасит эти евробонды.