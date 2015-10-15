Охрименко: по реструктуризации Яценюк снова всем наврал

Наталья Печорина, РИА Новости Украина

Украинские власти сообщили, что частные кредиторы Украины большинством, которое составляет 75% голосов в комитете кредиторов, приняли решение о списании долгов Украины на сумму 3 миллиарда долларов и реструктуризации долгов на 8,5 миллиардов долларов. С таким сообщением выступил премьер-министр Украины Арсений Яценюк по результатам переговоров, которые Минфин провел 14 октября.

"Кредиторы Украины большинством, которое составляет более 75% от голосов в комитете кредиторов, приняли решение о списании долгов Украины на общую сумму 3 миллиарда долларов и реструктуризации долгов на общую сумму еще 8,5 миллиарда долларов", — сказал Яценюк.

В то же время, настоящая ситуация с достижением соглашения по реструктуризации госдолга Украины перед частными кредиторами немного отличается. Министерство финансов Украины было не так оптимистично как премьер. В сообщении о ходе переговоров с комитетом кредиторов ведомство сообщило, что 29 октября т.г. состоится повторное собрание владельцев украинских еврооблигаций с погашением в декабре 2015 года, потому что на собрании 14 октября не был достигнут кворум.

Поэтому, Минфин может принять окончательное решение по проведению обмена еврооблигаций на новые ценные бумаги только после проведения повторного собрания держателей украинского долга.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, на основании этого сообщения, утверждает, что на встрече с кредиторами 14 октября договоренности о реструктуризации долга достигнуты не были. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости Украина.

Александр как вы думаете, достигла ли Украина соглашение о реструктуризации госдолга с частными держателями украинских еврооблигаций?

— Читаем текст, который размещен на сайте Минфина. Никакого соглашения нет. На сегодняшний момент собрание не состоялось, не было кворума. На нем должны были присутствовать 75% держателей еврооблигаций, но столько их не было. Теперь, 29 октября опять нужно будет всех собрать, и есть надежда, что удастся их всех собрать. Тогда начнется процесс обмена (еврооблигаций на новые ценные бумаги — Ред).

Но Яценюк сообщил о положительном завершении переговоров…

— Арсений Петрович как всегда наврал. На сайте Минфина дословно сообщается, что 29 октября в Лондоне состоятся повторное собрание собственников облигаций с погашением в декабре 2015 года, потому что на сборах 14 октября не был достигнут кворум. Зачем их собирать еще 29 октября? Скорее всего, потому что 14 октября никто ничего не голосовал.

Не понятно, почему речь идет о собственниках бумаг с погашением в декабре 2015 года. Я так понимаю, что на сегодня никакого голосования нет. Поэтому, 29 октября мы будем ждать новое голосование.

Какие действия могут предпринять кредиторы, которые не поддержат реструктуризацию обязательств Украины?

— Они могут обратиться с иском в суд. История знает случаи, когда реструктуризация затягивается, это факт. Поэтому всегда сначала стараются провести переговоры по реструктуризации, а потом уже заявляют, что она проведена.

У нас все наоборот. Сначала торжественно заявили что реструктуризация проведена, а теперь не знают, как из этого вырулить.

Реструктуризация могла быть утверждена, если присутствовало 50% кредиторов, ждать остальных не нужно. Непонятно, зачем нужна дополнительная встреча. Скорее всего, часть кредиторов проголосовала за, а часть против. Ситуация запутанная. Минфин сам толком не знает, что ему говорить.