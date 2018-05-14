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    Политика

    Каблуки Тимошенко покорили сеть

    (обновлено: )90250
    Юлия Тимошенко пришла в Верховную Раду в туфлях на высоком каблуке, на что обратил внимание журналист Ян Доброносов. В комментариях обувь назвали "ортопедическими тапками для больных на спину".
    Юлия Тимошенко. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Журналист Ян Доброносов выложил в Facebook фотографию из кулуаров Верховной Рады, на которой запечатлены туфли лидера "Батькивщины", экс-премьер-министра Юлии Тимошенко.

    "Каблуки Юлии Владимировны", — подписал он снимок.

    Yan Dobronosov/Facebook
    Каблуки Юлии Тимошенко

    Высокие каблуки Тимошенко вызвали множество комментариев:

    - "На лабутенах".

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    - "А еще недавно на колесах передвигалась".

    - "Во всех ракурсах хороша".

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    - "А я восхищаюсь… А я ленюсь — такие обуваю только в особенных случаях".

    - "Сразу видно, куда смотрят все и куда направлен объектив Янчика".

    - "Ортопедические тапки для больных на спину".

    - "Я бы сказала "животворящие каблуки".

    - "Хороший вкус".

    Напомним, в 2016 году Тимошенко засветила туфли из змеиной кожи на встрече с пенсионерами.

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