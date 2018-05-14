Каблуки Тимошенко покорили сеть

КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Журналист Ян Доброносов выложил в Facebook фотографию из кулуаров Верховной Рады, на которой запечатлены туфли лидера "Батькивщины", экс-премьер-министра Юлии Тимошенко.
"Каблуки Юлии Владимировны", — подписал он снимок.
Высокие каблуки Тимошенко вызвали множество комментариев:
- "На лабутенах".
- "А еще недавно на колесах передвигалась".
- "Во всех ракурсах хороша".
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- "А я восхищаюсь… А я ленюсь — такие обуваю только в особенных случаях".
- "Сразу видно, куда смотрят все и куда направлен объектив Янчика".
- "Ортопедические тапки для больных на спину".
- "Я бы сказала "животворящие каблуки".
- "Хороший вкус".
Напомним, в 2016 году Тимошенко засветила туфли из змеиной кожи на встрече с пенсионерами.