Соцсети высмеяли "сырники Тимошенко"

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Ко Дню кондитера, который отмечается 3 мая, на странице Юлии Тимошенко в Facebook появился ролик с "семейными секретами" приготовления сырников. Среди ингредиентов, предложенных политиком, кроме привычных творога и изюма оказались оригинальные составляющие – стевия (естественный заменитель сахара) и хлорид кальция (консервант).

Стоит отметить, что сама Тимошенко ранее никогда не говорила о своей любви к кулинарии, а бывший пресс-секретарь политика Виталий Чепинога рассказывал, что в свое время не смог договориться о публикации кулинарной рубрики от ее имени.

"Один женский журнал когда-то предложил Юлии Владимировне вести рубрику что-то типа "рецепты от премьер-министра". Но идея умерла в зародыше, поскольку премьер призналась, что ее рецептов хватит максимум на два номера: два блюда, которые она может легко приготовить – это вареные яйца и бульон из них", – рассказывал он в 2008 году.

Между тем, в своем ролике политик поведала, как приготовить творог для сырников с добавлением хлорида кальция и "выдала" еще шесть секретов. При этом на видео она не занимается готовкой, но передает привет "одному очень известному политику".

В свою очередь, соцсети с сарказмом отреагировали на появление этого ролика и предложили свои "добавки" к сырникам от политика.

Скриншот с Twitter

Скриншот с Twitter