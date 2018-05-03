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    Политика

    Соцсети высмеяли "сырники Тимошенко"

    (обновлено: )36642
    Среди ингредиентов, предложенных политиком, кроме привычных творога и изюма оказались оригинальные составляющие – стевия (естественный заменитель сахара) и хлорид кальция (консервант).
    Тимошенко приготовила сырники. Видео
    Видео со страницы Юлии Тимошенко в Facebook

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Ко Дню кондитера, который отмечается 3 мая, на странице Юлии Тимошенко в Facebook появился ролик с "семейными секретами" приготовления сырников. Среди ингредиентов, предложенных политиком, кроме привычных творога и изюма оказались оригинальные составляющие – стевия (естественный заменитель сахара) и хлорид кальция (консервант).

    Стоит отметить, что сама Тимошенко ранее никогда не говорила о своей любви к кулинарии, а бывший пресс-секретарь политика Виталий Чепинога рассказывал, что в свое время не смог договориться о публикации кулинарной рубрики от ее имени.

    "Один женский журнал когда-то предложил Юлии Владимировне вести рубрику что-то типа "рецепты от премьер-министра". Но идея умерла в зародыше, поскольку премьер призналась, что ее рецептов хватит максимум на два номера: два блюда, которые она может легко приготовить – это вареные яйца и бульон из них", – рассказывал он в 2008 году.

    Между тем, в своем ролике политик поведала, как приготовить творог для сырников с добавлением хлорида кальция и "выдала" еще шесть секретов. При этом на видео она не занимается готовкой, но передает привет "одному очень известному политику".

    В свою очередь, соцсети с сарказмом отреагировали на появление этого ролика и предложили свои "добавки" к сырникам от политика.

    Скриншот с Twitter
    Скриншот с Twitter
    Скриншот с Twitter
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