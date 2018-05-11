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    Встречу в "нормандском формате" нужно провести в начале июня - Порошенко

    Тема:

    "Нормандские переговоры" по Донбассу (94)

    (обновлено: )10402
    Президент Украины Петр Порошенко в пятницу на совместном брифинге с президентом Республики Словения Борутом Пахором заявил, что встречу в "нормандском формате" нужно провести в начале следующего месяца.
    Президент Петр Порошенко во время интервью немецкому изданию Focus
    Сайт президента Украины

    Брифинг Порошенко и Меркель в Берлине
    REUTERS Hannibal Hanschke
    Миселюк: Порошенко в ФРГ готовился к "нормандской" встрече
    КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Встречу в "нормандском формате" нужно провести в начале июня, заявил президент Украины Петр Порошенко в пятницу на совместном брифинге с президентом Республики Словения Борутом Пахором.

    "Я, например, считаю, что ее (встречу в "нормандском формате" — ред.) можно и стоит провести уже в начале июня", — сказал Порошенко на брифинге, который транслировали телеканалы.

    Накануне Порошенко заявил, что встреча в "нормандском формате" (Украина, Россия, ФРГ, Франция) может состояться в ближайшее время в Париже.

    Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время наблюдается приостановка работы "нормандской четверки" по Украине, однако президент РФ Владимир Путин контактирует с лидерами Франции и Германии.

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