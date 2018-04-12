Миселюк: Порошенко в ФРГ готовился к "нормандской" встрече

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Во вторник, 10 апреля, состоялась официальная встреча Петра Порошенко с Ангелой Меркель. Говорили о ситуации на Донбассе и в Крыму, о перспективах появления миротворческой миссии на востоке Украины.

По завершению этих переговоров президент Украины сообщил о возможном введении санкций против российских бизнесменов. Он сказал, что вскоре состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины по этому вопросу.

Итоги встречи украинского президента с немецким канцлером подвел в эфире радиостанции Голос Столицы политолог, директор института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи можна назвати переговори Порошенко з Меркель вдалими для України?

— Тут не можна казати, що там відбулись якісь важливі зрушення, тому що це фактично більш протокольний обмін думками щодо поточної ситуації. Можемо згадати, що вчора у канцлера Німеччини відбувся такий же діалог з керівником РФ Путіним. Тобто це називається звіряння позицій і в той час, як вчора під час спілкування з Меркель Путін в черговий раз наголосив, що позиція РФ щодо миротворчої місії залишається незмінною, тобто вони готові запускати таку місію, яка буде охороняти спостерігачів ОБСЄ. В той же час, Україна позначила свою позицію, що йдеться про масштабну місію з великими повноваженнями. І поки що немає ніяких таких точок дотику тих позицій, які можна було примирити.

Які основні меседжі ви можете виділити?

— Звичайно, це повторення того, що мінський процес є безальтернативним, що має відбуватись його виконання, що обмін полоненими має продовжуватись і, звичайно, що сторони мають далі обговорювати перспективи введення миротворчої місії на Донбасі, як інструменту. Президент наголосив, що він ще в 2015 році цю тему підняв вперше. З нею багато хто не був згодний, але зараз, звичайно, за нею майбутнє.

Головна мета цієї зустрічі – узгодження позицій перед зустріччю в норманському форматі, яка у травні відбудеться?

— Звичайно. Мова йде про те, що сторони, якщо будуть зустрічатись, щоб вони виходили щонайменше з повним уявленням про позиції сторін, про сильні та слабкі стороні їхньої аргументації. І щоб ця зустріч відбулась більш продуктивно і не з самого нуля починали обмінюватись думками і позиціями.

Як ви вважаєте, чи варто найближчим часом сподіватись на прогрес у прийнятті рішення проекту по затвердженню миротворчої місії на Донбасі?

— Ні, не варто. Як з самого початку появи цієї ідеї в 2014 році наш інститут назвав тупиковим, фейковим напрямком у розвитку процесу. Це зараз теж так і є. Зараз РФ перехопила ініціативу в України і вона використовує цей інструмент для маніпулювання і торгу щодо важливої для неї позиції. Поки що немає ніяких підстав стверджувати, що вона, дійсно, готова, як це заявляв Курт Волкер в січні цього року, що вони готові, щоб місія діяла по всій території Донбасу. І, дійсно, це з широкими повноваженнями, як на цьому наполягають Україна, США та інші країни заходу. Тут ніяких найближчим часом в осяжній перспективі ніяких зрушень не відбудеться.

Канцлер Німеччини заявила, що газопровід "Північний потік-2" неможливий без ясності транзитної ролі України. Що це означає насправді?

— Тут можна згадати позицію президента, який сказав, що всі, хто підтримає "Північний потік-2", вони являються спільниками Росії. А оскільки Німеччина підтримала будівництво цього газопроводу, вона під це визначення повністю підпадає. ВР прийняла на минулому тижні звернення до країн заходу, щоб вони не підтримували цей проект, і Україна намагається теж переконати Захід, що найбільш правильним і з економічної точки зору, і з геополітичної буде, якщо країни заходу вкладуть гроші в модернізацію української ділянки постачання газу з Росії замість того, щоб вкладати мільярди у вигідний РФ проект. Навколо цього йде дискусія, проте Німеччина має свої інтереси є і вона, скажімо так, не дуже пристає на точку зору тих країн, які кажуть, що цей процес вигідний РФ, тому від нього треба відмовлятись.

Раніше в Німеччині заперечували політичну складову цього проекту, тепер її визнала Меркель. Це може мати якісь наслідки?

— Так, звичайно, це дуже добре. Це констатація очевидного фактору, що РФ використовує газ як дуже вдалий аргумент для тиску, щоб продавлювати вигідні собі позиції. І, звичайно, щоб речі назвати своїми іменами, то вже буде простіше тим, хто виступає проти цього проекту апелювати до німецького уряду і вказувати саме на політичні небезпеки його реалізації.

Напередодні зустрічі із Порошенко Меркель мала телефонну розмову з Путіним. За словами офіційного представника Федерального уряду Німеччини, Меркель і Путін зійшлись в тому, що важливо продовжувати роботу в так званому норманському форматі. На вашу думку, яка насправді була мета цих телефонних переговорів?

— Такі розмови починали, що є деякі основополагаючі, наріжні речі, котрі кожного разу констатуються, що потрібно виконувати мінський формат, що мінські домовленості, що норманський формат має існувати, що має вестись робота в рамках тристоронньої контактної групи тощо. Тобто йдеться про те, що переговори на найвищому рівні між представниками норманської четвірки мають бути завершальною ланкою. Тому сторони констатували, що найважливіші рішення приймаються саме на зустрічах норманської четвірки, а вже технічні рішення — на нижчих щаблях, в тристоронній контактній групі тощо. Звичайно, цей формат потрібно зберігати і розвивати далі.

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Щодо анонсованого засідання РНБО, на якому буде підніматись питання введень санкцій проти РФ, про яке говорив Порошенко. Наскільки великим може бути цей санкційний список і чому тільки зараз вирішили вдатись до санкцій з нашої сторони? Ми вводимо санкції після всіх партнерів.

— Не після всіх, а після США. Саме рішення США щодо підтримки Великобританії і розширення їхніх санкцій стало каталізатором. Це, звичайно, виглядало би більш логічним та правильним, і оперативним, якби ми швидше підтримали цей пакет, оскільки, як ви вже знаєте, власне кажучи, мова буде йти про тих самих фігурантів, що є в санкційному списку США.

Відповідь РФ якою може бути на український список санкцій?

— Вона навряд чи буде істотною, тому що навіть те, що стосується її відповіді на американські санкції, прем’єр Росії заявив, що мова буде йти про чинні торгові договори, а тут треба зауважити різність торгівельних відносин США та РФ, то це буде, звичайно, теж саме, що вистрілити собі в ногу. Що стосується України, то, можливі деякі санкції, проте наші, скажімо так, відносини зараз перебувають в політичній сфері фактично на нульовій позначці. Що стосується економіки, то у нас дуже великий перекос в бік РФ, тобто вся торгівля більша вигідна Росії.

Ранее политолог Кирилл Молчанов заявлял, что Порошенко едет к Меркель, чтобы показать, что еще рукопожатен.

Кроме того, эксперт-международник Андрей Бузаров отметил, что судьба Донбасса от Германии почти не зависит.