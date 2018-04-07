В МИД Украины рассчитывают на "нормандскую встречу" по безопасности

КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о готовности встретиться с главами МИД "нормандской четверки", если в повестку дня включат вопросы безопасности, освобождения пленных и осужденных в РФ украинцев, а также ввод миротворцев в Донбасс.

Проведение министерской встречи в "нормандском формате" по украинскому урегулированию на полях конференции по безопасности в Мюнхене планировалось в феврале, однако встреча так и не состоялась. Позднее Климкин заявлял, что главы МИД "нормандской четверки" договорились провести встречу в ближайшее время.

"Будем говорить с немецким министром в ближайшие дни. Сначала тоже встретимся втроем или переговорим по телефону, потом посмотрим, с чем выходим на Россию", — цитирует Климкина издание "Украинская правда".

Он отметил, что внимание должно концентрироваться на вопросах безопасности в Донбассе, освобождения пленных и осужденных в РФ украинцев, а также на миротворческой миссии.

"Если включаем эти три вопроса в повестку дня "Нормандской встречи"- собираемся вчетвером… Очень надеемся, что в ближайшее время на такую ​​встречу мы выйдем", — добавил министр.

За время конфликта в Донбассе, который длится с 2014 года, погибли 2378 украинских военнослужащих, из них четыре женщины. Кроме того, за этот период погибли 138 детей, которые были либо убиты, либо подорвались на минах.

Читайте также: Донбасс: перемирие есть — перемирия нет, разницы никакой