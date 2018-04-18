В Кремле заявили о паузе в работе "нормандской четверки"

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КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Приостановка работы "нормандской четверки" по Украине наблюдается в настоящее время, однако президент РФ Владимир Путин контактирует с лидерами Франции и Германии — Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель, заявил в среду пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Сейчас действительно есть определенная пауза и в работе "нормандской четверки", и по линии обмена мнениями по каналу Сурков — Волкер", — сказал Песков.

Он добавил, что, "вместе с тем, сейчас вы видите, что возобновляются контакты и активно идут разговоры Путина с Макроном, вчерашний разговор Путина с Меркель, поэтому контакты осуществляются".

"Но по каналам известных форматов ("нормандская четверка" — ред.), действительно, сейчас пока фиксируется пауза", — добавил пресс-секретарь президента РФ.

За время конфликта в Донбассе, который длится с 2014 года, погибли 2378 украинских военнослужащих, из них четыре женщины. Кроме того, за этот период погибли 138 детей, которые были либо убиты, либо подорвались на минах.

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