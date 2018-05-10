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    Порошенко анонсировал скорую встречу "нормандского формата"

    Тема:

    "Нормандские переговоры" по Донбассу (93)

    (обновлено: )21502
    Президент Украины заявил, ему удалось с лидерами Франции и Германии четко согласовать и скоординировать "те шаги и повестку дня, которые мы должны сделать, чтобы в ближайшее время провести заседание "нормандского формата".
    Президент Украины Петр Порошенко, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон
    пресс-служба президента Украины

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что встреча в "нормандском формате" (Украина, Россия, ФРГ, Франция) может состояться в ближайшее время в Париже.

    Брифинг Порошенко и Меркель в Берлине
    REUTERS Hannibal Hanschke
    Миселюк: Порошенко в ФРГ готовился к "нормандской" встрече

    Порошенко в четверг в немецком Ахене провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

    "Мы четко согласовали и скоординировали те шаги и повестку дня, которые мы должны сделать, чтобы в ближайшее время провести заседание "нормандского формата", наиболее вероятно это может произойти в Париже, и мы ждем, чтобы качественно подготовить повестку дня, чтобы обеспечить эффективные переговоры в указанном формате", — сказал президент журналистам после встречи, их общение транслировал телеканал "112 Украина".

    Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время наблюдается приостановка работы "нормандской четверки" по Украине, однако президент РФ Владимир Путин контактирует с лидерами Франции и Германии.

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