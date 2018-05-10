Порошенко анонсировал скорую встречу "нормандского формата"

пресс-служба президента Украины

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что встреча в "нормандском формате" (Украина, Россия, ФРГ, Франция) может состояться в ближайшее время в Париже.

Порошенко в четверг в немецком Ахене провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Мы четко согласовали и скоординировали те шаги и повестку дня, которые мы должны сделать, чтобы в ближайшее время провести заседание "нормандского формата", наиболее вероятно это может произойти в Париже, и мы ждем, чтобы качественно подготовить повестку дня, чтобы обеспечить эффективные переговоры в указанном формате", — сказал президент журналистам после встречи, их общение транслировал телеканал "112 Украина".

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время наблюдается приостановка работы "нормандской четверки" по Украине, однако президент РФ Владимир Путин контактирует с лидерами Франции и Германии.