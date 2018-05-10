наверх
10.05.201820:46
Курсы валют НБУ
  • USD26.22- 0.07
  • EUR31.12- 0.17
Рубрики
Ещё
    Политика

    Аваков назвал сроки плана по "деоккупации Донбасса"

    (обновлено: )844012
    По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, план должен быть готов летом, в нем будут две части - подготовительная и практическая.
    Арсен Аваков
    пресс-служба МВД Украины

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Летом 2018 года должен быть готов план по "деоккупации Донбасса".

    Ситуация в зоне АТО. Архивное фото
    Associated Press Сергей Гриц
    Запад решил дистанционно управлять конфликтом на Донбассе - Филипчук

    Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

    "Уже летом мы должны иметь этот документ на руках. Он будет охватывать две части: подготовительную и практическую. Основная цель плана — освобождение временно оккупированных территорий, восстановление конституционного строя Украины, защита прав и свобод наших граждан", — сказал министр и добавил, что большую роль в реализации плана играет информационная составляющая.

    "Мы должны привлекать общественность к обсуждению плана и информировать население на каждом его этапе", — отметил Аваков.

    По словам министра, после того, как украинские подразделения придут на освобожденную территорию, они сразу должны начинать работу.

    Ранее Аваков заявил, что Киеву необходимо возвращать себе контроль над Донбассом поэтапно, нужна "тактика мелких шагов, которым аплодируют все", а реинтегрировать сразу всю территорию региона невозможно. Согласно плану Авакова, "заходят миротворцы и встают на границе условного города Горловка или сельского Новоазовского района". При этом он полагает, что территорию у линии соприкосновенья сразу берут под контроль миротворцы ООН и украинские пограничники.

    Читайте также: Тренд дня: план Авакова по Донбассу минус борьба с преступностью

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Монумент "Родина-Мать" в Киеве украсили маковым венком
    День Победы: без красного знамени и без памяти
    Дым над зданием "Интера" в Киеве
    Атака на "Интер" из-за концерта ко Дню Победы
    Больница, где находятся отравившиеся в Черкассах дети
    Массовое отравление школьников в Черкассах
    Украинский исполнитель Melovin на Евровидении в Лиссабоне
    Евровидение-2018. Как покажет себя Украина