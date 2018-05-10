Аваков назвал сроки плана по "деоккупации Донбасса"

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Летом 2018 года должен быть готов план по "деоккупации Донбасса".

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Уже летом мы должны иметь этот документ на руках. Он будет охватывать две части: подготовительную и практическую. Основная цель плана — освобождение временно оккупированных территорий, восстановление конституционного строя Украины, защита прав и свобод наших граждан", — сказал министр и добавил, что большую роль в реализации плана играет информационная составляющая.

"Мы должны привлекать общественность к обсуждению плана и информировать население на каждом его этапе", — отметил Аваков.

По словам министра, после того, как украинские подразделения придут на освобожденную территорию, они сразу должны начинать работу.

Ранее Аваков заявил, что Киеву необходимо возвращать себе контроль над Донбассом поэтапно, нужна "тактика мелких шагов, которым аплодируют все", а реинтегрировать сразу всю территорию региона невозможно. Согласно плану Авакова, "заходят миротворцы и встают на границе условного города Горловка или сельского Новоазовского района". При этом он полагает, что территорию у линии соприкосновенья сразу берут под контроль миротворцы ООН и украинские пограничники.

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