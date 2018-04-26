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    Работникам горсовета Днепра запретили критиковать Порошенко - СМИ

    (обновлено: )23615
    На сессии горсовета Днепра депутаты приняли решение "Об утверждении Кодекса поведения", так работникам горсовета запрещается критиковать деятельность президента Украины.
    Днепропетровский горсовет. Архивное фото
    dnpr.com.ua

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Депутаты городского совета Днепра приняли "кодекс поведения", в частности запретили критиковать деятельность президента Украины Петра Порошенко и правительства, сообщило в четверг интернет-издание Depo.Днепр.

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    По данным издания, на сессии горсовета Днепра депутаты приняли решение "Об утверждении Кодекса поведения".

    "Работникам горсовета запрещается критиковать деятельность президента Украины, кабинета министров Украины, должностных лиц местного самоуправления и давать оценку выступлениям лиц самоуправления горсовета Днепра в средствах массовой информации. Запрещается создавать и распространять материалы, которые имеют ложные сведения и анализ", — говорится в сообщении издания.

    Кроме того, сотрудникам запрещено появляться на рабочем месте и в общественных местах в нерабочее время в нетрезвом состоянии. Также они должны быть вежливыми в общении и придерживаться общепризнанных этических норм, одеваться опрятно, а их одежда должна соответствовать общепринятым нормам приличия.

    "Для контроля за соблюдением кодекса создается специальная комиссия. Работники, которые нарушили кодекс, будут нести дисциплинарную ответственность. Также нарушения являются основанием для расторжения трудового договора", — говорится в сообщении издания.

    Ранее стало известно, что в Днепре горсовет принял решение о демонтаже застекленных балконов на фасадах исторических зданий.

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