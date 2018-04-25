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    МИД выдвинул Польше условия допуска к захоронениям в Украине

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    (обновлено: )13202
    Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар выразил уверенность, что к повреждению в Польше украинских памятников причастны "российские провокаторы".
    Флаги Украины и Польши
    Святослав Цеголко в Facebook

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Киев готов снять запрет на эксгумацию польских захоронений на территории Украины после того, как в Польше восстановят разрушенные и поврежденные украинские памятники, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

    Ранее украинский Институт национальной памяти принял решение о запрете эксгумационных работ в селе Костюхновка Маневичского района Волынской области в рамках работ польского Института национальной памяти для поиска польских легионеров 1915–1916 годов.

    Флаги Украины и Польши
    Украинское фото
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    "Здесь вопрос не стоит так, что мы торгуемся, что-то на что-то обменивая, ведь сначала была причина, а затем следствие. Причиной условной невыдачи лицензий стало уничтожение украинских памятников на территории Польши и отсутствие реагирования польской стороны. Поэтому мы справедливо ожидаем восстановления хотя бы "легальных" украинских памятников в Польше, и тогда можно надеяться на соответствующее решение нашей комиссии по эксгумации", — сказал Боднар в интервью интернет-изданию "Сегодня", опубликованном в среду.

    По его мнению, это чисто технический вопрос, но его слишком заполитизировали. Замглавы МИД также выразил уверенность, что к повреждению в Польше украинских памятников причастны "российские провокаторы".

    "В Украине нет антипольских настроений. Но находятся несколько человек, которые получают за это деньги. Это бывают как граждане Украины, так и других государств, которые устраивают провокации, которые потом отрицательно влияют на атмосферу двусторонних отношений, и так нагнетаются негативные эмоции", — добавил Боднар.

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