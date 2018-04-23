Геращенко назвала число пропавших без вести в Донбассе

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Более 400 человек считаются пропавшими без вести в Донбассе, и есть большая проблема с их поиском.

Об этом заявила первый заместитель спикера Верховной Рады Ирина Геращенко.

Политик провела встречу с заместителем директора Инициативы по поддержке трансатлантического лидерства Немецкого Фонда Маршала Филиппом Медичи, председателем общественной организации «NextOp» Джоном Бьорстлером, председателем Рабочей группы НАТО по адаптации к мирной жизни Карлом Кастро и председателем общественной организации «Юридическая сотня» Лесей Василенко.

Геращенко отметила, что в настоящее время существует проблема с поиском пропавших без вести, этот вопрос остается без существенных сдвигов.

Она так же заявила о систематических нарушениях представителями ОРДЛО установленного перемирия.

В свою очередь, участники встречи выразили свою готовность передать необходимый опыт относительно процессов адаптации участников боевых действий к мирной жизни и предоставить информацию о своей структуре, которая предоставляет услуги ветеранам.

За время конфликта в Донбассе, который длится с 2014 года, погибли 2378 украинских военнослужащих, из них четыре женщины. Кроме того, за этот период погибли 138 детей, которые были либо убиты, либо подорвались на минах.

Читайте также: Донбасс: перемирие есть — перемирия нет, разницы никакой