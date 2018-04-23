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    Геращенко назвала число пропавших без вести в Донбассе

    (обновлено: )32
    По словам Ирины Геращенко, до сих пор есть проблема с поиском пропавших без вести, этот вопрос остается без существенных сдвигов.
    Ирина Геращенко
    УНИАН

    КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Более 400 человек считаются пропавшими без вести в Донбассе, и есть большая проблема с их поиском.

    Об этом заявила первый заместитель спикера Верховной Рады Ирина Геращенко.

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    Политик провела встречу с заместителем директора Инициативы по поддержке трансатлантического лидерства Немецкого Фонда Маршала Филиппом Медичи, председателем общественной организации «NextOp» Джоном Бьорстлером, председателем Рабочей группы НАТО по адаптации к мирной жизни Карлом Кастро и председателем общественной организации «Юридическая сотня» Лесей Василенко.

    Геращенко отметила, что в настоящее время существует проблема с поиском пропавших без вести, этот вопрос остается без существенных сдвигов. 

    Она так же заявила о систематических нарушениях представителями ОРДЛО установленного перемирия.

    В свою очередь, участники встречи выразили свою готовность передать необходимый опыт относительно процессов адаптации участников боевых действий к мирной жизни и предоставить информацию о своей структуре, которая предоставляет услуги ветеранам.

    За время конфликта в Донбассе, который длится с 2014 года, погибли 2378 украинских военнослужащих, из них четыре женщины. Кроме того, за этот период погибли 138 детей, которые были либо убиты, либо подорвались на минах.

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    Президент Петр Порошенко в феврале заявил, что ждет в кратчайшие сроки, до 1 апреля, предложений от главы Минобороны о смене формата спецоперации в Донбассе и кандидатуру командующего объединенными силами в соответствии с подписанным им законом о реинтеграции Донбасса.
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