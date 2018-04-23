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    Угнанный у депутата от БПП автомобиль нашли в Грузии

    (обновлено: )323
    Народный депутат Оксана Продан сообщила, что в Грузии нашли угнанный в 2016 году у нее автомобиль. По ее словам, история возвращения машины в Украину "сложная, но мы ее прошли".
    Оксана Продан
    УНИАН

    КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Автомобиль, угнанный у депутата Верховной Рады Оксаны Продан ("Блок Петра Порошенко") обнаружили спустя два года в Грузии, сообщила сама нардеп.

    "Помните, в декабре 2016-го у меня украли машину? Ее нашли! В Грузии. История ее возвращения в Украину сложная, но мы ее прошли", — написала Продан на своей странице в Facebook утром в понедельник.

    Парламентарий поблагодарила украинских и грузинских правоохранителей за помощь в возвращении автомобиля вопреки "общему нежеланию всей системы". "Тут действительно отлично сработали грузины", — написала она в комментариях.

    Оксана Продан/Facebook, 23 апреля 2018

    Ранее сообщилось, что у вратаря донецкого "Шахтера" и сборной Украины Андрея Пятова угнали элитный автомобиль Audi Q7.

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