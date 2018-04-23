Угнанный у депутата от БПП автомобиль нашли в Грузии

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Автомобиль, угнанный у депутата Верховной Рады Оксаны Продан ("Блок Петра Порошенко") обнаружили спустя два года в Грузии, сообщила сама нардеп.

"Помните, в декабре 2016-го у меня украли машину? Ее нашли! В Грузии. История ее возвращения в Украину сложная, но мы ее прошли", — написала Продан на своей странице в Facebook утром в понедельник.

Парламентарий поблагодарила украинских и грузинских правоохранителей за помощь в возвращении автомобиля вопреки "общему нежеланию всей системы". "Тут действительно отлично сработали грузины", — написала она в комментариях.

Оксана Продан/Facebook, 23 апреля 2018

Ранее сообщилось, что у вратаря донецкого "Шахтера" и сборной Украины Андрея Пятова угнали элитный автомобиль Audi Q7.