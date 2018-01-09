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    В Германии задержали угонщика, уснувшего в украденном Porsche

    (обновлено: )51
    Сотрудники полиции решили удостовериться, что у заснувшего в автомобиле марки Porsсhe мужчины все в порядке. После проверки в базе выяснилось, машина числится в угоне с 11 декабря 2017 года.
    Немецкая полиция
    Hildenbrand/MSC

    КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Полиция в Берлине обратила внимание на мужчину, спящего в одной из припаркованных машин, он оказался угонщиком, сообщила полиция города.

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    Задержание произошло в понедельник. Сотрудники полиции решили удостовериться, что у заснувшего в автомобиле марки Porsсhe мужчины все в порядке. После проверки в базе выяснилось, машина числится в угоне с 11 декабря 2017 года.

    В 20 метрах от Porsche был припаркован еще один автомобиль, числившийся в угоне. Отмечается, что 44-летний задержанный был известен правоохранителям как угонщик, в настоящее время он находится отделении уголовной полиции, по факту хищения автомобилей проводится расследование.

    Напомним, ранее украинские и немецкие полицейские в ходе совместной спецоперации задержали 12 жителей Черновицкой области, подозреваемых в угоне элитных автомобилей в Германии.

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