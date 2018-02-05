В Киеве задержана банда угонщиков элитных авто

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Оперативники полиции Киева задержали группу угонщиков элитных автомобилей.

"После полуночи злоумышленники подошли к припаркованному во дворе на улице Механизаторов «Range Rover», разбили стекло двери и отошли в тень. Через некоторое время, когда убедились, что их действия не заметили, они воспользовались специальным устройством для программирования (прописывания) ключей, завели машину и поехали. Внедорожник отогнали в гараж, в нескольких кварталах от места совершения преступления злоумышленники оставили похищенный автомобиль, пересели в свою машину и хотели ехать, но их задержали сотрудники уголовного розыска", — сообщает подробности полиция.

kyiv.npu.gov.ua Задержание банды угонщиков

Правоохранители установили владелицу "Range Rover" и сообщили ей похищении автомобиля.

"Трое граждан другого государства, 1971, 1979 и 1983 рождения задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Старшего в 2016 году уже задерживали столичные оперативники в группе похитителей элитных автомобилей. По решению суда он отбыл наказание в виде одного года тюремного заключения. Два его сообщника с временными видами на жительство пересекли границу Украины в апреле этого года" — рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

Уголовное производство начато по ч. 3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что спецподразделение Нацполиции КОРД задержало в Киеве подозреваемых в ранении пятерых полицейских в Днепре.