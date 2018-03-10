Народный депутат Оксана Продан в эфире "ГС" заявила, что скоро фискальные органы и налоговая служба не смогут двояко трактовать нормы Налогового кодекса, и пояснила, почему бизнес выступает против повышения минимальной зарплаты.
Как отметила Оксана Продан, нардепы должны провести декоммунизацию в законодательстве и отменить действие законов времен СССР, приняв изменения в закон "О правопреемстве Украины" об отмене действия актов СССР на территории Украины.
Европарламент рекомендует Украине реформировать Верховную Раду и выражает беспокойство по поводу политического кризиса, который влияет, в том числе, на бизнес-климат в стране. Что мешает провести необходимые реформы и улучшить условия ведения бизнеса?
Народный депутат, член Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Оксана Продан рассказала, что все вопросы относительно налогообложения закладываются в меморандум с подачи украинских чиновников, а не МВФ.
После провала в парламенте правительственных законопроектов премьер Яценюк сразу же поспешил обвинить народных избранников в том, что те не позволили Украине продвинуться на 30 позиций в рейтинге Doing Business.
Премьер-министр Арсений Яценюк обвинил парламент в провале нужных для продвижения страны в рейтинге Doing Business законопроектов. Депутаты же считают, что предложенные инициативы позволили бы создать новые коррупционные лазейки.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".