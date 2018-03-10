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    Оксана Продан

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 21
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    Оксана Продан
    Отмена "упрощенки" загонит бизнес в тень — Продан
    17:38 13.10.2017
    805
    Предприниматель, который будет бояться Фискальной службы, просто будет от них прятаться, заявила член комитета Рады по налоговым вопросам Оксана Продан.
    Оксана Продан
    Оксана Продан: исправление грамматических ошибок - это не реформа
    15:13 14.09.2017
    310Горячая осень 2017: новый политсезон
    ГФС взяла себе слишком много власти много лет назад, и никому не собирается ее отдавать, считает народный депутата Оксана Продан.
    Оксана Продан
    Продан: штраф за "евроавто" нужен, чтобы забрать последнее
    18:35 08.08.2017
    1175
    Если собственники или пользователи автомобилей на транзитных номерах объединятся, у них будет шанс провести тот законопроект, который устроит и ГФС, заявила депутат Оксана Продан.
    Оксана Продан
    Угрозы Билецкого Раде. А никто и не испугался - Продан
    14:44 23.02.2017
    1481Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев
    По словам народного депутата Оксаны Продан, угроза лидера "Азова" силовыми методами распустить Верховную Раду могут стать хорошим стимулом для народных депутатов.
    Оксана Продан
    У нардепа Продан украли Toyota
    16:06 08.12.2016
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    По информации народного депутата Оксаны Продан, черная Toyota RAV4 2016 года была украдена в Киеве этой ночью. Депутат обратилась в полицию, авто объявлено в розыск.
    Оксана Продан
    Оксана Продан о новом Налоговом кодексе и Насирове
    10:17 02.12.2016
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    Народный депутат Оксана Продан в эфире "ГС" заявила, что скоро фискальные органы и налоговая служба не смогут двояко трактовать нормы Налогового кодекса, и пояснила, почему бизнес выступает против повышения минимальной зарплаты.
    Верховная Рада
    В Раде предложили отменить действие актов, принятых в СССР
    00:32 18.05.2016
    351Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве
    Как отметила Оксана Продан, нардепы должны провести декоммунизацию в законодательстве и отменить действие законов времен СССР, приняв изменения в закон "О правопреемстве Украины" об отмене действия актов СССР на территории Украины.
    Оксана Продан
    Продан: правительство не выполняет своих функций
    13:53 04.03.2016
    136Старый новый Кабмин и развал коалиции в Раде
    Народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Оксана Продан заявила, что в Украине наблюдается кризис исполнительной власти, которая не может реализовать имеющиеся законы.
    Кабинет министров Украины
    В состоянии экономики Украины виноват не МВФ, а Кабмин Яценюка – депутат
    12:30 04.03.2016
    2155Украинская неделя в Европарламенте
    Европарламент рекомендует Украине реформировать Верховную Раду и выражает беспокойство по поводу политического кризиса, который влияет, в том числе, на бизнес-климат в стране. Что мешает провести необходимые реформы и улучшить условия ведения бизнеса?
    Оксана Продан
    Депутаты лукавят, говоря о технократическом правительстве – Продан
    20:24 03.03.2016
    281Старый новый Кабмин и развал коалиции в Раде
    Любое правительство, которое утвердит парламент, будет коалиционным, и министры будут политическими фигурами, отметила народный депутат Украины Оксана Продан.
    Гривна
    Эксперт: если власти "убьют малый бизнес", экономика не поднимется
    20:28 09.02.2016
    1186
    Народный депутат, член Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Оксана Продан рассказала, что все вопросы относительно налогообложения закладываются в меморандум с подачи украинских чиновников, а не МВФ.
    Оксана Продан
    Продан о Парасюке: завтра такие удары могут быть везде
    15:50 19.11.2015
    1265"Шоу Парасюк": преступление и наказание
    Народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Оксана Продан отметила, что сегодня многие "чувствуют свою слабость в том, что система после Майдана не сдается".
    Заседание Верховной Рады. Архивное фото
    Продан: между Кабмином и Радой нет взаимодействия по налоговым реформам
    06:59 29.05.2015
    120
    Как заявила представительница пропрезидентской политической силы, в настоящее время по вопросу налоговых реформ нет никакого взаимодействия между Кабмином и Верховной Радой.
    Оксана Продан
    Олигархи не заинтересованы в силовом противостоянии в Украине – нардеп
    06:33 29.05.2015
    651
    Надо заставить и монополистов, и всех остальных выполнять законы, начиная от парламента и заканчивая ЖЭКом, заявила представительница "Блока Петра Порошенко" Оксана Продан.
    Оксана Продан
    Провал в Раде законов Кабмина не скажется на судьбе Украины - Продан
    05:59 29.05.2015
    449Украина - шаг до дефолта
    После провала в парламенте правительственных законопроектов премьер Яценюк сразу же поспешил обвинить народных избранников в том, что те не позволили Украине продвинуться на 30 позиций в рейтинге Doing Business.
    Премьер-министр Украины Арсений Яценюк
    Депутат: предложенные Кабмином Яценюка законопроекты – источник коррупции
    13:06 28.05.2015
    697Коррупция в Кабмине. Ответственность Яценюка
    Премьер-министр Арсений Яценюк обвинил парламент в провале нужных для продвижения страны в рейтинге Doing Business законопроектов. Депутаты же считают, что предложенные инициативы позволили бы создать новые коррупционные лазейки.
    Здание Кабинета министров Украины. Архивное фото
    Налоговая реформа. Старые схемы уже не работают, новые еще не созданы
    15:12 31.01.2015
    713Ситуация в экономике Украины
    Сегодня власти абсолютно не прислушиваются к мнению общественности. Многие наработки, которые были сделаны рабочими группами при Минфине, при Минэкономики, не учтены вообще.
    Оксана Продан
    Налоговый кодекс несет риски для малого и среднего бизнеса – Продан
    17:02 13.01.2015
    386Бюджет-2015, Нацбанк и курс валют
    Она также рассказала, что производители пива не понимают, как им дальше строить бизнес после того, как с 1 июля пиво будет приравнено к алкогольному напитку.
    Продажа мяса. Архивное фото
    Рада разрешила продавать домашнее молоко и мясо на рынках
    12:53 28.12.2014
    489Бюджет-2015, Нацбанк и курс валют
    Теперь продукция домашнего производства может продаваться на рынках при условии подтверждения ее качества государственной лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы.
    Верховная Рада Украины
    В Раде определились с налоговым компромиссом для бизнеса
    19:28 25.12.2014
    475Бюджет-2015, Нацбанк и курс валют
    Как сообщила Оксана Продан, которая является народным депутатом фракции БПП, закон позволит легализировать бизнес и привлечь дополнительные поступления в бюджет.
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