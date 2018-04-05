Сенатор сообщил, от чего зависит военная и финансовая помощь США Украине

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Американский сенатор Роберт Портман заявил, что военная и финансовая помощь США зависит от прогресса Украины в осуществлении реформ.

"Важно продолжать добиваться прогресса (в осуществлении реформ — ред.)… Важно в нескольких аспектах. Один из них касается военной помощи США. Как вы знаете, теперь администрация (Дональда — ред.) Трампа утвердила обеспечение летальным оборонительным вооружением, и мы увеличили объем средств в бюджетных ассигнованиях, проголосовав меньше месяца тому назад. Значительная часть этого зависит от продолжения прогресса в реформах", — цитирует Портмана агентство УНИАН.

По его словам, поддержка Украины со стороны МВФ также зависит от прогресса во внедрении реформ. Портман считает, что Украине необходимо достичь прогресса в создании Антикоррупционного суда, однако он виден в реформировании вооруженных сил.

Палата представителей конгресса США в марте приняла бюджет до 30 сентября 2018 года, когда заканчивается текущий финансовый год. По данным посольства Украины в Вашингтоне, в нем увеличены расходы на поддержку Украины. В частности, общий объем помощи Украине предусмотрен в объеме 620,7 миллиона долларов, включая 200 миллионов — на военно-техническую помощь. Президент США Дональд Трамп объявил, что подписал бюджет.

Ранее администрация США уже одобрила поставки Киеву оружия, включая переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Киев рассчитывает получить оружие от США в 2018 году. Замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил РИА Новости, что Россия обеспокоена планирующейся поставкой летальных вооружений на Украину.