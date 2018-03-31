"Старший брат не доверяет украинской власти": эксперт о США и Украине

Дяченко прокомментировала заявление из Посольства США о необходимости участия в отборе судей общественного совета добропорядочности.

"Это заявление является очередным подтверждением того, что наш старший брат не доверяет украинской власти. Особенно тому процессу отбора судей, который прописан в первом чтении законопроекта об антикоррупционном суде, из которого практически исключен этот совет добропорядочности, а международные эксперты лишены полномочий. Пока что весь процесс находится в руках Петра Порошенко. Мы видим абсолютное нежелание голосовать за закон об антикоррупционном суде во втором чтении, отдавать в руки Госдепартамента США всю вертикаль власти. Думаю, что до президентских выборов власть будет всячески изображать дебаты вокруг этого процесса, всячески оттягивать этот процесс", — резюмировала Дьяченко.

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В конце прошлого года президент Петр Порошенко внес на рассмотрение парламента законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда. Президент заявлял, что в законопроекте есть ключевые рекомендации Венецианской комиссии. В частности, он предусматривает отдельные гарантии безопасности судей антикоррупционного суда, а также прозрачность набора судей на должности. Принятие закона о создании антикоррупционного суда является одним из требований для предоставления Украине очередного транша кредитования от МВФ.

Евросоюз ранее официально выступил с критикой в ​​адрес администрации Порошенко из-за того, что он подал на обсуждение парламента законопроект об Антикоррупционном суде, противоречащий обещаниям Киева и рекомендациям Венецианской комиссии. Президентский проект подвергся критике и со стороны Всемирного банка и МВФ.

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