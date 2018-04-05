Замминистра заявил о "трехсотлетней" войне с Россией

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Противостояние между Москвой и Киевом продолжается уже 300 лет, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак.

В интервью каналу "112 Украина" он высказал мнение о том, что Россия пытается "дестабилизировать обстановку" на территории Украины. По его словам, "попытки расшатать ситуацию под тем или иным соусом" продолжатся на территории всей страны "без исключений".

Грымчак также добавил, что противостояние между государствами сохранится и после завершения конфликта в Донбассе.

"Это не закончится даже после освобождения Донбасса, я думаю, это будет в более-менее ближайшее время, условно говоря. Но все равно война продолжится. Она идет 300 лет", — заключил чиновник.

Ранее Грымчак призывал усилить санкционное давление на Россию для урегулирования ситуации в Донбассе и "возвращения Крыма". По словам замминистра, Москва "должна заплатить очень и очень дорого за свою политику". Он также заявлял, что Киев в 2014-2015 годах планировал подорвать российский газопровод, идущий в Европу через территорию Украины.