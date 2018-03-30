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    Россия

    Россиянин украл звезду с "Вечного огня", чтобы сдать на металлолом

    (обновлено: )24102
    Подозреваемый похитил бронзовую звезду с памятника "Вечный огонь" в поселке Темп Ртищевского района Саратовской области, мужчина собирался распилить ее и сдать на металлолом.
    Россиянин украл звезду с Вечного огня, чтобы сдать на металлолом
    ГУ МВД в Саратовской области

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина, Эдуард Демьянец. Житель Саратовской области задержан по подозрению в краже фрагмента памятника ветеранам Великой Отечественной войны, который он собирался распилить и сдать на металлолом, сообщили РИА Новости в пятницу в областном главке МВД.

    По словам собеседника агентства, подозреваемый похитил бронзовую звезду с памятника "Вечный огонь" в поселке Темп Ртищевского района.

    ГУ МВД в Саратовской области
    Россиянин украл звезду с "Вечного огня", чтобы сдать на металлолом

    "В кратчайшие сроки сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления задержали ранее судимого 30-летнего местного жителя, а похищенный фрагмент памятника обнаружили на заднем дворе дома, где он проживал. Задержанный дал признательные показания и сообщил, что собирался распилить бронзовую звезду на мелкие части и продать в пункте приема металлов", — сказал он.

    Полиция возбудила уголовное дело по статье "Кража". Фигуранту дела грозит до 2 лет заключения.

    Ранее пользователи соцсетей распространили видео из Абинского района Краснодарского края, на котором две российские школьницы плюют в Вечный огонь, танцуют и снимают происходящее на смартфон.

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