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    Политика

    Суд по делу Майдана допросит экс-главу МВД Захарченко

    Тема:

    Расследование убийств на Майдане. Медленно и скрытно (81)

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    Допрос бывшего министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко проведут путем видеоконференции. Таким образом, суд частично удовлетворил ходатайство защиты бывших работников "Беркута".
    Виталий Захарченко. Архивное фото
    УНИАН

    Александр Скубченко
    Александр Скубченко / Facebook
    Власть клеймит всех, кто не с Майданом - блогер
    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Суд по делу против пяти экс-"беркутовцев", обвиняемых в расстреле 48 активистов Евромайдана, разрешил допросить в качестве свидетеля бывшего министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко. Соответствующее решение во вторник принял Святошинский районный суд Киева, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на адвоката бывших силовиков Александра Горошинского.

    Как отмечается, допрос Захарченко проведут путем видеоконференции. Таким образом, суд частично удовлетворил ходатайство защиты бывших работников "Беркута".

    В то же время суд отказал в аналогичном допросе экс-премьер-министра Николая Азарова.

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    Ранее начальник департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что народные депутаты игнорируют вызовы на допросы по делу касательно расстрелов на Майдане.

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