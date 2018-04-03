Суд по делу Майдана допросит экс-главу МВД Захарченко

Украинская правда" со ссылкой на адвоката бывших силовиков Александра Горошинского.
Как отмечается, допрос Захарченко проведут путем видеоконференции. Таким образом, суд частично удовлетворил ходатайство защиты бывших работников "Беркута".
В то же время суд отказал в аналогичном допросе экс-премьер-министра Николая Азарова.
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Ранее начальник департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что народные депутаты игнорируют вызовы на допросы по делу касательно расстрелов на Майдане.