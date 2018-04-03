Суд по делу Майдана допросит экс-главу МВД Захарченко

Александр Скубченко / Facebook Власть клеймит всех, кто не с Майданом - блогер Суд по делу против пяти экс-"беркутовцев", обвиняемых в расстреле 48 активистов Евромайдана, разрешил допросить в качестве свидетеля бывшего министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко. Соответствующее решение во вторник принял Святошинский районный суд Киева, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на адвоката бывших силовиков Александра Горошинского.

Как отмечается, допрос Захарченко проведут путем видеоконференции. Таким образом, суд частично удовлетворил ходатайство защиты бывших работников "Беркута".

В то же время суд отказал в аналогичном допросе экс-премьер-министра Николая Азарова.

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Ранее начальник департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что народные депутаты игнорируют вызовы на допросы по делу касательно расстрелов на Майдане.