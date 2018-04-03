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    Политика

    Аваков прокомментировал заведенное на него уголовное дело в России

    Тема:

    Выборы президента РФ: результаты и реакция в мире (141)

    (обновлено: )30701
    СК РФ возбудил уголовное дело против министра внутренних дел Украины Арсена Авакова из-за помех россиянам при голосовании на выборах президента России.
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отреагировал на решение Следственного комитета РФ открыть против него уголовное дело. Соответсвующую запись чиновник сделал в своем аккаунте в Twitter.

    СК РФ возбудил уголовное дело против Авакова из-за помех россиянам при голосовании на выборах президента РФ. По данным следствия, министр давал указания подчиненным по службе сотрудникам МВД Украины, обеспечивающим охрану и безопасность российских дипломатических учреждений в Киеве, Львове, Одессе и Харькове, не пропускать на избирательные участки граждан России для участия в выборах президента.

    В ответ на обвинения российской стороны, Аваков написал следующее: "Служу украинскому народу!".

    Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию с голосованием россиян на выборах президента РФ на территории Украины, заявив, что Киев совершенно беззастенчиво и беззаконно воспрепятствовал их участию.

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