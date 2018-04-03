Аваков прокомментировал заведенное на него уголовное дело в России

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отреагировал на решение Следственного комитета РФ открыть против него уголовное дело. Соответсвующую запись чиновник сделал в своем аккаунте в Twitter.

СК РФ возбудил уголовное дело против Авакова из-за помех россиянам при голосовании на выборах президента РФ. По данным следствия, министр давал указания подчиненным по службе сотрудникам МВД Украины, обеспечивающим охрану и безопасность российских дипломатических учреждений в Киеве, Львове, Одессе и Харькове, не пропускать на избирательные участки граждан России для участия в выборах президента.

В ответ на обвинения российской стороны, Аваков написал следующее: "Служу украинскому народу!".

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию с голосованием россиян на выборах президента РФ на территории Украины, заявив, что Киев совершенно беззастенчиво и беззаконно воспрепятствовал их участию.