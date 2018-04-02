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    Банковая поставила ультиматум Гройсману - журналист

    (обновлено: )146635
    По словам журналиста Сони Кошкиной, ультиматум со стороны Банковой звучит следующим образом: либо Гройсман принимает условие по Данилюку, Супрун, Насалику и Кутовому, либо БПП инициирует его отставку.
    Владимир Гройсман. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. "Блок Петра Порошенко" по инициативе Администрации президента (АП) готов настаивать на отзыве из Кабинета министров четырех членов правительства своей квоты — Александра Данилюка, Ульяны Супрун, Игоря Насалика и Тараса Кутового, пишет журналист Соня Кошкина.

    Премьер-министр Владимир Гройсман. Архивное фото
    Украинское фото
    Соцсети: подвиг Гройсмана – и героем побыть, и цены на газ поднять...

    По ее словам, ультиматум со стороны Банковой к премьеру Владимиру Гройсману звучит следующим образом: "Либо Гройсман принимает условие по всем четверым, либо БПП инициирует его отставку".

    "И если попрощаться с Насаликом и Данилюком Гройсман сам бы рад, а Кутовой написал соответствующее заявление еще больше года тому, то Ульяну Супрун Владимир Борисович защищать станет до последнего. Кроме того, на место Насалика прочат Дмитрия Вовка, которому якобы уже устраивали "западные смотрины" (оказавшиеся для него, впрочем, не слишком успешными), но которого Владимир Борисович в своем Кабинете видеть не желает категорически", — пишет она.

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    Среди кандидатур, которые рассматриваются на смену Гройсману, — Александр Турчинов и Юрий Луценко, пишет Кошкина со ссылкой на свои источники.

    Владимир Гройсман
    Владимир Гройсман, facebook
    Тренд дня: "Гройсман с ценой на газ – не герой, а банальный аферист"

    "Изначально опция была предложена Александру Турчинову. Сам он называет должность "постапокалиптическим премьером" и, в принципе, не против, но еще раздумывает. А вот у Юрия Луценко раздумий нет, он – "активно стремящийся". Мол, в ГПУ порядок навел, теперь время показать Владимиру Борисовичу, как "управлять страной". Но тут снова все упирается в 226 депутатских "за", а также в возможные тектонические сдвиги в коалиции. У лидеров "НФ", как известно, сложились теплые отношения с Владимиром Гройсманом, и если его замену на Александра Турчинова они поддержать еще могут, то на Юрия Луценко – вряд ли. К тому же, открывается вопрос будущности самого Гройсмана. На Банковой продолжают настаивать на том, чтоб Владимир Борисович возглавил объединенную и обновленную партию власти. Гройсман продолжает упираться", — говорится в материале.

    В свою очередь сторонники Гройсмана в правительстве говорят о том, что должность премьер-министра хотят сделать сугубо церемониальной фигурой – "с кучей ответственности, публичной, но без полномочий", и отбрасывают такой вариант.

    "Уверенности сторонникам Владимира Борисовича придает еще один фактор – негласная поддержка самого богатого человека страны Рината Ахметова", — резюмирует журналист.

    В понедельник Гройсман заявил, что Киев работает с МВФ по вопросу цен на газ, однако в этом отопительном сезоне их повышения не будет, в дальнейшем цены должны определяться, исходя из социальной составляющей.

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