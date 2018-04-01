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    Эхо Кемерово. Гройсман пригрозил жесткой реакцией на отказ пускать ГСЧС

    Тема:

    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших (119)

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    Глава правительства возмущен, что некоторые сети не допускают контролеров ГСЧС. Он призвал не играть с безопасностью людей и добавил, что "это не попытка давить на бизнес".
    Владимир Гройсман
    Украинское фото

    КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что некоторые общественные заведения не пускают для проверки контролеров Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в связи с чем пообещал жесткую реакцию в отношении тех, кто игнорирует требования безопасности.

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    t.me/akitilop
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    Ранее Гройсман поручил МВД, Госслужбе по чрезвычайным ситуациям и местным властям начать масштабную проверку торговых центров, кинотеатров, школ и детских садов на предмет соблюдения правил пожарной безопасности в связи с пожаром в российском городе Кемерово.

    "До меня доносится информация, что некоторые сети не допускают контролеров. Хочу, чтобы все услышали: не играйте с безопасностью людей. Лучше пройти проверку добровольно, чем сопротивляться", — цитирует Гройсмана пресс-служба Кабмина.

    Он напомнил, что такие проверки — это не попытка давить на бизнес, а инструмент ликвидации угроз здоровью и жизни людей.

    "К бизнесу нужно относиться с уважением. Если есть проблемы — выявлять их, давать время на то, чтобы быстро ликвидировать. Нам нужны не штрафы. Нам нужна безопасность. Я не хочу создавать условия давления, меня интересует ликвидация любых угроз безопасности граждан. Но если кто-то будет игнорировать наши требования, будем жестко реагировать", — заявил украинский премьер.

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    Пожар в четырехэтажном торговом центре в Кемерово произошел 25 марта, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

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