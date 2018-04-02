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    Политика

    Киев предлагает обменять 20 заключенных россиян

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    По словам первого вице-спикера Ирины Геращенко, украинская сторона готова передать тех 20 россиян, которые удерживаются в украинских тюрьмах за нарушения украинского законодательства.
    Флаги Украины и России. Архивное фото
    RIA News Александр Вильф | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Киев готов передать России 20 осужденных россиян в обмен на украинцев, которые осуждены в РФ, заявила первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко.

    Украинские пленные во время обмена пленными, 27 декабря 2017
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Киев заявил о готовности к компромиссам ради обмена пленными

    Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что более 15 граждан РФ, находящихся в украинских тюрьмах, нужно обменять на режиссера Олега Сенцова и других украинских граждан. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности обмена украинцев, осужденных в России, заявил, что граждане Украины, которые осуждены по российскому законодательству и отбывают наказание, не являются пленными, окончательные решения по ним принимаются на высшем уровне.

    "Украинская сторона готова передать тех 20 россиян, которые удерживаются в украинских тюрьмах за нарушения украинского законодательства и участие в войне, для того, чтобы освободить Сенцова, (Александра) Кольченко и других наших пленных", — сказала Геращенко на брифинге в понедельник, который транслировал телеканал "112 Украина".

     

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