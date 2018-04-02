Киев предлагает обменять 20 заключенных россиян

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Киев готов передать России 20 осужденных россиян в обмен на украинцев, которые осуждены в РФ, заявила первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что более 15 граждан РФ, находящихся в украинских тюрьмах, нужно обменять на режиссера Олега Сенцова и других украинских граждан. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности обмена украинцев, осужденных в России, заявил, что граждане Украины, которые осуждены по российскому законодательству и отбывают наказание, не являются пленными, окончательные решения по ним принимаются на высшем уровне.

"Украинская сторона готова передать тех 20 россиян, которые удерживаются в украинских тюрьмах за нарушения украинского законодательства и участие в войне, для того, чтобы освободить Сенцова, (Александра) Кольченко и других наших пленных", — сказала Геращенко на брифинге в понедельник, который транслировал телеканал "112 Украина".