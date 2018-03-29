Геращенко: важно, чтобы Путин присоединился к "нормандскому заявлению"

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Поддержка президентом России Владимиром Путиным совместного заявления лидеров стран "нормандской четверки" по "пасхальному перемирию" на Донбассе возлагает на него ответственность за соблюдение тишины.

Об этом написала первый заместитель спикера Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

"Почему важно, что бы Путин присоединился к заявлению нормандскои четверки в поддержку перемирия? Во-первых, именно от него зависят действия боевиков, тишина или обострения на фронте. Обратился Путин к сателлитов освободить заложников- и произошло освобождение, которое боевики два года блокировали. Во-вторых, публичное заявление означает и ответственность за соблюдение тишины. Если режим тишины будет нарушен боевиками, это будет означать ответственность оккупационного режима и российского президента, публично поддержавшего перемирие. И перед лидерами нормандского формата тоже", — написала Геращенко.

Верю ли я, что 13 попытка перемирия будет удачной? Думаю, в Украини и украинцив надолго привито иммунитет верить хоть одному слову росийской власти. Но хочется надеяться на снижение агрессии и обстрелов, очень хочется, чтобы все наши воина были живы.

При этом в пятницу вступает в силу новое перемирие в Донбассе.

За время конфликта в Донбассе, который длится с 2014 года, погибли 2378 украинских военнослужащих, из них четыре женщины. Кроме того, за этот период погибли 138 детей, которые были либо убиты, либо подорвались на минах.

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