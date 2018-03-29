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    Политика

    Геращенко: важно, чтобы Путин присоединился к "нормандскому заявлению"

    (обновлено: )418011
    Заместитель спикера Верховной Рады Ирина Геращенко отметила, что "именно от него (Путина - Ред) зависят действия боевиков, тишина или обострения на фронте".
    Ирина Геращенко
    УНИАН

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Поддержка президентом России Владимиром Путиным совместного заявления лидеров стран "нормандской четверки" по "пасхальному перемирию" на Донбассе возлагает на него ответственность за соблюдение тишины.

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    Об этом написала первый заместитель спикера Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

    "Почему важно, что бы Путин присоединился к заявлению нормандскои четверки в поддержку перемирия? Во-первых, именно от него зависят действия боевиков, тишина или обострения на фронте. Обратился Путин к сателлитов освободить заложников- и произошло освобождение, которое  боевики два года блокировали. Во-вторых, публичное заявление означает и ответственность за соблюдение тишины. Если режим тишины будет нарушен боевиками, это будет означать ответственность оккупационного режима и российского президента, публично поддержавшего перемирие. И перед лидерами нормандского формата тоже", — написала Геращенко.

    Верю ли я, что 13 попытка перемирия будет удачной? Думаю, в Украини и украинцив надолго привито иммунитет верить хоть одному слову росийской власти. Но хочется надеяться на снижение агрессии и обстрелов, очень хочется, чтобы все наши воина были живы.

    При этом в пятницу вступает в силу новое перемирие в Донбассе.

    За время конфликта в Донбассе, который длится с 2014 года, погибли 2378 украинских военнослужащих, из них четыре женщины. Кроме того, за этот период погибли 138 детей, которые были либо убиты, либо подорвались на минах.

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    Президент Петр Порошенко в феврале заявил, что ждет в кратчайшие сроки, до 1 апреля, предложений от главы Минобороны о смене формата спецоперации в Донбассе и кандидатуру командующего объединенными силами в соответствии с подписанным им законом о реинтеграции Донбасса.
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