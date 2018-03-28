Новые штрафы для водителей: Порошенко подписал закон

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко подписал закон, который предусматривает наказание за неправильную парковку транспортного средства. Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.
Данный закон вводит фото-, видеофиксацию правонарушений и предусматривает создание законодательного механизма ответственности за нарушение правил парковки. Ответственность за нарушение будет нести лицо, на которое зарегистрировано транспортное средство.
Среди нарушений, за которые предусмотрена административная ответственность указаны:
— нарушения ПДД, зафиксированные в автоматическом режиме;
— нарушения правил остановки, стоянки и парковки транспортных средств;
— неуплата стоимости услуг парковки;
— транспортное средство поставлено на проезжей части в два или более рядов;
— парковка на местах остановки или стоянки;
— парковка на выделенной полосе движения общественного маршрутного транспорта или велодорожке;
— парковка на местах для инвалидов лицами, которые не имеют такого права;
— припаркованное авто препятствует движению других транспортных средств или создает препятствия для движения пешеходов;
— припаркованное авто препятствует работе снегоуборочной и другой коммунальной техники.
Принимать решение об эвакуации авто и рассматривать дела об административных правонарушениях будут инспектора по парковке.
Сообщается, что при оплате штрафов за нарушения, зафиксированные в режиме фото/видеозаписи возможна скидка 50% при уплате в течение 10 банковских дней.
После эвакуации транспортного средства предусмотрено безотлагательное информирование Нацполиции с указанием времени и места, куда эвакуированы транспортное средство. Далее эта информация должна быть размещена на официальном веб-портале исполнительного органа соответствующего местного совета, а владелец должен получить эту информацию на свой мобильный телефон.
Нарушитель сможет забрать свое авто с штрафстоянки после уплаты штрафа и стоимости услуг по транспортировке и хранению машины.
Для удобства оплаты за парковку и эффективного контроля ее осуществления создается законодательная возможность введения автоматизированной системы контроля оплаты парковки.
Закон вступит в силу через 180 дней после его публикации.
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