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    Новые штрафы для водителей: Порошенко подписал закон

    (обновлено: )194
    Отметим, что при оплате штрафов за нарушения, зафиксированные в режиме фото/видеозаписи возможна скидка 50% при уплате в течение 10 банковских дней.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Сайт Президента Украины

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко подписал закон, который предусматривает наказание за неправильную парковку транспортного средства. Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.

    Данный закон вводит фото-, видеофиксацию правонарушений и предусматривает создание законодательного механизма ответственности за нарушение правил парковки. Ответственность за нарушение будет нести лицо, на которое зарегистрировано транспортное средство.

    Среди нарушений, за которые предусмотрена административная ответственность указаны:

    — нарушения ПДД, зафиксированные в автоматическом режиме;
    — нарушения правил остановки, стоянки и парковки транспортных средств;
    — неуплата стоимости услуг парковки;
    — транспортное средство поставлено на проезжей части в два или более рядов;
    — парковка на местах остановки или стоянки;
    — парковка на выделенной полосе движения общественного маршрутного транспорта или велодорожке;
    — парковка на местах для инвалидов лицами, которые не имеют такого права;
    — припаркованное авто препятствует движению других транспортных средств или создает препятствия для движения пешеходов;
    — припаркованное авто препятствует работе снегоуборочной и другой коммунальной техники.

    Принимать решение об эвакуации авто и рассматривать дела об административных правонарушениях будут инспектора по парковке.

    Сообщается, что при оплате штрафов за нарушения, зафиксированные в режиме фото/видеозаписи возможна скидка 50% при уплате в течение 10 банковских дней.

    После эвакуации транспортного средства предусмотрено безотлагательное информирование Нацполиции с указанием времени и места, куда эвакуированы транспортное средство. Далее эта информация должна быть размещена на официальном веб-портале исполнительного органа соответствующего местного совета, а владелец должен получить эту информацию на свой мобильный телефон.

    Нарушитель сможет забрать свое авто с штрафстоянки после уплаты штрафа и  стоимости услуг по транспортировке и хранению машины.

    Для удобства оплаты за парковку и эффективного контроля ее осуществления создается законодательная возможность введения автоматизированной системы контроля оплаты парковки.

    Закон вступит в силу через 180 дней после его публикации.

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