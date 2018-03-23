наверх
23.03.201812:04
Курсы валют НБУ
  • USD26.25- 0.03
  • EUR32.33+ 0.05
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Коболев обжаловал в суде миллиардные штрафы

    (обновлено: )20211
    Как отмечается, ГФС предъявила Андрею Коболеву два персональных штрафа в размере 7 млрд гривен и 1,3 млрд гривен за нарушение процедуры таможенного оформления газа, купленного у компании "Газпром".
    Андрей Коболев. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Председатель правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев обжаловал в Окружном админсуде Киева два постановления Энергетической таможни государственной фискальной службы (ГФС) о наложении на него персонального штрафа в размере 7 и 1,3 млрд гривен.Об этом сообщают "Украинские новости".

    Валентин Землянский, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Землянский: "Нафтогазу" и "Газпрому" нужна помощь для поиска компромисса

    1 марта Коболев заявил, что ГФС предъявила ему два персональных штрафа в размере 7 млрд гривен и 1,3 млрд гривен за нарушение процедуры таможенного оформления газа, купленного у компании "Газпром". Речь идет о покупках газа у "Газпрома" в 2015 году.

    В сентябре прошлого года ГФС заявляла, что "Нафтогаз" уклоняется от уплаты налогов на сумму почти в 2,8 млрд гривен за 2,4 млрд куб. м газа, поставленного "Газпромом" в октябре-ноябре 2015 года.

    Ранее лидер фракции "Народный фронт" в Верховной Раде Максим Бурбак предложил парламенту обратиться к международному сообществу с заявлением о недопустимости строительства газопровода "Северный поток — 2". Президент Петр Порошенко, в свою очередь, не раз призывал Евросоюз и Еврокомиссию отказаться от строительства российского газопровода.

    Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Нафтогаза" и "Газпрома" в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу "Нафтогаза", в связи с чем он с одной стороны обжалует их, с другой стороны — расторгнет сами контракты через этот же суд.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Заседание Шевченковского райсуда Киева по избранию меры пресечения Надежде Савченко
    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности и арест
    Газораспределительная станция. Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Флаг ЕС
    Отравление Скрипаля. Британия против России
    Информационный экран в здании Центральной избирательной комиссии РФ в Москве. Архивное фото
    Выборы президента РФ: результаты и реакция в мире