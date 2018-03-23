Коболев обжаловал в суде миллиардные штрафы

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Председатель правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев обжаловал в Окружном админсуде Киева два постановления Энергетической таможни государственной фискальной службы (ГФС) о наложении на него персонального штрафа в размере 7 и 1,3 млрд гривен.Об этом сообщают "Украинские новости".

1 марта Коболев заявил, что ГФС предъявила ему два персональных штрафа в размере 7 млрд гривен и 1,3 млрд гривен за нарушение процедуры таможенного оформления газа, купленного у компании "Газпром". Речь идет о покупках газа у "Газпрома" в 2015 году.

В сентябре прошлого года ГФС заявляла, что "Нафтогаз" уклоняется от уплаты налогов на сумму почти в 2,8 млрд гривен за 2,4 млрд куб. м газа, поставленного "Газпромом" в октябре-ноябре 2015 года.

Ранее лидер фракции "Народный фронт" в Верховной Раде Максим Бурбак предложил парламенту обратиться к международному сообществу с заявлением о недопустимости строительства газопровода "Северный поток — 2". Президент Петр Порошенко, в свою очередь, не раз призывал Евросоюз и Еврокомиссию отказаться от строительства российского газопровода.

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Нафтогаза" и "Газпрома" в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу "Нафтогаза", в связи с чем он с одной стороны обжалует их, с другой стороны — расторгнет сами контракты через этот же суд.