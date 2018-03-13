Суд Киева подтвердил взыскание 171 млрд грн штрафа с "Газпрома"

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Киевский апелляционный хозяйственный суд подтвердил право украинских государственных исполнителей обращать взыскание штрафа в отношении "Газпрома" на 171 миллиард гривен (около 6,6 миллиарда долларов), выписанного Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ), на все имущество российской компании, а не только на его средства в банках, сообщила во вторник пресс-служба суда.

"Постановлением от 13 марта 2018 года Киевский апелляционный хозяйственный суд отказал "Газпрому" в удовлетворении апелляционной жалобы и оставил без изменений решение местного суда о механизме исполнения судебного решения", — сообщила во вторник пресс-служба суда.

При этом мотивировка судебного решения не сообщается.

В октябре 2017 года Хозяйственный суд Киева по иску АМКУ и исполнительной службы Минюста страны изменил механизм исполнения судебного решения по взысканию с "Газпрома" 6,6 миллиарда долларов антимонопольного штрафа, разрешив обращать взыскание на все имущество должника, а не только на счета в банках.