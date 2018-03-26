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    Штраф Коболева: в ГФС задумались о заключении мирового соглашения

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    В ГФС отметили, что рассматривают возможность заключения мирового соглашения НАК "Нафтогаз Украины".
    Андрей Коболев. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Государственная фискальная служба Украины рассматривает возможность заключения мирового соглашения с главой НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевы.

    Валентин Землянский, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины
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    "Рассматриваем возможность заключения мирового соглашения НАК " Нафтогаз Украины ". Этот вопрос более подробно обсуждается во время проверки правомерности начисления штрафных санкций. Проверка завершится 4 апреля", — сообщили в ГФС УНН.

    В ГФС также отметили, что "условия мирового соглашения пока в стадии переговорного процесса".

    Напомним, ранее председатель правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев обжаловал в Окружном админсуде Киева два постановления Энергетической таможни государственной фискальной службы (ГФС) о наложении на него персонального штрафа в размере 7 и 1,3 млрд гривен.

    1 марта Коболев заявил, что ГФС предъявила ему два персональных штрафа в размере 7 млрд гривен и 1,3 млрд гривен за нарушение процедуры таможенного оформления газа, купленного у компании "Газпром". Речь идет о покупках газа у "Газпрома" в 2015 году.

    В сентябре прошлого года ГФС заявляла, что "Нафтогаз" уклоняется от уплаты налогов на сумму почти в 2,8 млрд гривен за 2,4 млрд куб. м газа, поставленного "Газпромом" в октябре-ноябре 2015 года.

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