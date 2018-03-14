С апреля штраф за некачественную продукцию составит 30 тыс грн

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. С апреля санкции в отношении недобросовестных производителей пищевых продуктов, кормов, побочных продуктов животного происхождения станут намного строже.

Об сообщает УНН со ссылкой на начальника отдела безопасности пищевых продуктов Госпродспоживслужбы Оксану Новохатнюю.

По ее словам, 4 апреля вступает в силу Закон Украины "О государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, кормов, побочные продуктов животного происхождения, здоровья и благополучия животных", который меняет подходы к государственному контролю.

"Сейчас, в рамках плановых, а также внеплановых мероприятий государственного контроля за обращением физического лица о нарушениях, которые привели к нарушению его прав, законных интересов, жизни или здоровья, государственные инспекторы уполномочены отбирать образцы пищевых продуктов для проведения лабораторных исследований (испытаний) на наличие немолочных жиров в традиционных молочных продуктах. В случае установления нарушения (статья 64 Закона Украины «Об основных принципах и требования к безопасности и качеству пищевых продуктов"), в частности за реализацию неправильно маркированных пищевых продуктов, это приведет наложение штрафа: для юридических лиц — в размере от пяти до восьми минимальных заработных плат с отзывом и / или изъятием из обращения таких пищевых продуктов; для физических лиц-предпринимателей — в размере от трех до пяти минимальных заработных плат с отзывом и / или изъятием из обращения таких пищевых продуктов ", — пояснила Оксана Новохатняя.

После вступления в силу вышеуказанного закона штраф за реализацию пищевых продуктов или кормов, маркировка которых не соответствует законодательству, составит для юридических лиц восемь минимальных заработных плат, для физических лиц-предпринимателей — пять.

Ранее стало известно, что ежемесячные расходы украинцев на продукты питания и товары повседневного спроса в среднем значительно меньше расходов европейцев. Об этом сообщил ритейл-аудит Nielsen после проведения глобального исследования в 56 странах мира по уровню расходов людей на продукты питания.