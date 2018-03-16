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    Общество

    Радиостанция выплатила наибольший штраф по закону о квоте на украинский язык

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    В 2017 году Нацсовет по ТВ оштрафовал 17 радиостанций за несоблюдение языковых квот, общая сумма этих штрафов составила более 38,5 тысячи долларов.
    Радио. Архивное фото
    RIA News Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Украинская радиостанция "Пятница" заплатила самый большой штраф в 12,5 тысячи долларов по закону о квотах на украинские песни, сообщил член Национального совета страны по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.

    Радио
    flickr.com/James Cridland
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    "Радиостанция "Пятница" уплатила штраф в размере 327,8 тысячи гривен (около 12,5 тысячи долларов), который Национальный совет насчитал за нарушения квот на песни на украинском языке… В общем, штраф за нарушение языковых квот на радио составляет 5% от суммы лицензионного сбора. Штраф, начисленный радио "Пятница" является крупнейшим за все время действия квот", — написал Костинский на своей странице в Facebook.

    По его словам, в 2017 году Нацсовет по ТВ оштрафовал 17 радиостанций за несоблюдение языковых квот, общая сумма этих штрафов составила более 38,5 тысячи долларов.

    В ноябре 2016 года в Украине вступили в силу изменения в закон "О телевидении и радиовещании". Согласно поправкам, с 8 октября 2017 года телерадиоорганизации должны обеспечивать трансляцию 30% песен на украинском языке от общего объема контента. 

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