Радиостанция выплатила наибольший штраф по закону о квоте на украинский язык

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Украинская радиостанция "Пятница" заплатила самый большой штраф в 12,5 тысячи долларов по закону о квотах на украинские песни, сообщил член Национального совета страны по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.

"Радиостанция "Пятница" уплатила штраф в размере 327,8 тысячи гривен (около 12,5 тысячи долларов), который Национальный совет насчитал за нарушения квот на песни на украинском языке… В общем, штраф за нарушение языковых квот на радио составляет 5% от суммы лицензионного сбора. Штраф, начисленный радио "Пятница" является крупнейшим за все время действия квот", — написал Костинский на своей странице в Facebook.

По его словам, в 2017 году Нацсовет по ТВ оштрафовал 17 радиостанций за несоблюдение языковых квот, общая сумма этих штрафов составила более 38,5 тысячи долларов.

В ноябре 2016 года в Украине вступили в силу изменения в закон "О телевидении и радиовещании". Согласно поправкам, с 8 октября 2017 года телерадиоорганизации должны обеспечивать трансляцию 30% песен на украинском языке от общего объема контента.