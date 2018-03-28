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    СМИ узнали, что закон о бюджете США запрещает помогать украинскому "Азову"

    (обновлено: )19750
    Законопроект о бюджете США, по данным СМИ, предусматривает, что "никакие средства, предоставленные согласно этому документу, не могут быть использованы для предоставления вооружения, обучения или другой помощи батальону "Азов".
    Полк Азов
    @tabir.azovec

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. 

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Одно из положений в законопроекте о бюджете США, который предусматривает финансовую помощь Украине, запрещает поставки американского оружия "противоречивому ультранационалистическому" военному формированию в Украине, ссылаясь на документ, пишет The Hill.

    Как отмечает издание, принятые в последние три года законопроекты о расходах включали в себя запрет на то, чтобы военная помощь США была направлена ​​в батальон "Азов", но это положение обычно снималось перед окончательным утверждением ежегодно.

    Нынешний законопроект о бюджете США, по данным издания, предусматривает, что "никакие средства, предоставленные согласно этому документу, не могут быть использованы для предоставления вооружения, обучения или другой помощи батальону "Азов".

    Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал закон о бюджете США на 2018 финансовый год, в котором для Украины предусмотрена помощь в 620,7 млн долларов.

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