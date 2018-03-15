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    Политика

    Крымчане в избирательных комиссиях совершают преступление - правозащитник

    Тема:

    Крымский вопрос. Компенсация или война? (263)

    364019
    По словам председателя правозащитной организации "Сила права" Андрея Сенченко, сейчас жители Крыма и Донбасса, должны задумываться над своими действиями и над тем, что закреплено в украинском законодательстве.
    Андрей Сенченко. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Каждый украинский гражданин в Крыму, вошедший в состав избирательной комиссии выборов президента РФ, совершает уголовное преступление, заявил председатель правозащитной организации "Сила права" Андрей Сенченко.

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    "Чтобы не было потом удивления и слез, когда тех, кто это совершил, затем после их приезда в Херсон (или в другой город материковой Украины — ред) задержат и будут судить", — отметил Сенченко, передает "Громадское".

    Он добавил, что сейчас жители Крыма и Донбасса, должны задумываться над своими действиями и над тем, что закреплено в украинском законодательстве.

    Ранее Андрей Сенченко, который весной 2014 года временно исполнял обязанности замглавы администрации президента, написал на своей странице в Facebook, что подготовил законопроект "О прощении", вводящий для жителей Крыма и Донбасса процедуру подачи заявлений о признании своей вины, раскаянии и извинении за совершенные "преступления" на "оккупированных" территориях. Сенченко предлагает ограничивать "раскаявшихся" в гражданских правах, в частности, запрещать им работать в органах власти Украины и участвовать в выборах.

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