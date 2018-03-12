Фото дня. Встреча Могерини с Порошенко

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с верховным представителем Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Федерикой Могерини в Администрации президента.

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Украине и ЕС в двухсторонних отношениях следует сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации и положений о зоне свободной торговли, заявила Могерини.

Ранее глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что ЕС поддержит введение миротворческой миссии ООН в Донбасс, если это поможет в реализации минских соглашений и урегулировании конфликта.