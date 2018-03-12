наверх
12.03.201821:21
Курсы валют НБУ
  • USD26.09- 0.26
  • EUR32.40- 0.30
Рубрики
Ещё
    Политика

    Фото дня. Встреча Могерини с Порошенко

    (обновлено: )16601
    Федерика Могерини - вице-президент Еврокомиссии, верховный представитель Европейского союза, ответила на вопрос о перспективах полноценного членства Украины в ЕС.
    Могерини и Порошенко
    УНИАН

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с верховным представителем Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Федерикой Могерини в Администрации президента.

    Читайте также: The Washington Post: помогут ли миротворцы ООН Украине?

    Украине и ЕС в двухсторонних отношениях следует сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации и положений о зоне свободной торговли, заявила Могерини.

    Ранее глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что ЕС поддержит введение миротворческой миссии ООН в Донбасс, если это поможет в реализации минских соглашений и урегулировании конфликта.

     

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    В Киеве избирают меру пресечения Рубану
    Дело Рубана: переговорщик или террорист?
    Миссия ОБСЕ. Архивное фото
    Украина vs Венгрия: вмешательство НАТО и ОБСЕ
    Церемония открытия XII зимних Паралимпийских игр
    Успехи Украины на Паралимпиаде-2018
    Газораспределительная станция. Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом