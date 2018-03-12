наверх
12.03.201817:12
Курсы валют НБУ
  • USD26.09- 0.26
  • EUR32.40- 0.30
Рубрики
Ещё
    Политика

    Могерини назвала первоочередную задачу Украины и ЕС

    (обновлено: )303
    Федерика Могерини - вице-президент Еврокомиссии, верховный представитель Европейского союза, ответила на вопрос о перспективах полноценного членства Украины в ЕС.
    Федерика Могерини, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности
    REUTERS Markus Schreiber

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Украине и ЕС в двухсторонних отношениях следует сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации и положений о зоне свободной торговли, заявила Федерика Могерини — вице-президент Еврокомиссии, верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политики безопасности.

    Таким образом Могерини ответила на вопрос о перспективах полноценного членства Украины в Еврососюзе.

    Глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини
    REUTERS TT News Agency/Janerik Henriksson
    К нам едет ревизор. Чего Украине ждать от визита Могерини

    "Что касается членства Украины в ЕС. Нет больше страны в мире, с которой мы бы имели более интенсивное сотрудничество. Речь идет не только о финансовой поддержке, экономических отношениях, а речь идет о всей работе, которую мы проводим в разных отраслях. У нас, наверное, нет более сильного сотрудничества с другой страной в сравнении с тем партнерством, которое у нас есть с Украиной, и это достаточно молодое партнерство. Я думаю, первый шаг — обеспечить внедрение соглашения об ассоциации и положений о ЗСТ; воспользоваться всеми преимуществами от этого соглашения", — сказала Могерини во время выступления в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.

    Киев долгое время добивался предоставления Украине перспективы членства в ЕС. Украинская сторона настаивала на включении этой ремарки в соглашение об ассоциации, однако этого не произошло. Руководство Украины постоянно декларирует, что курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию является неизменным, и рассчитывает, что в будущем страна все же станет членом ЕС.

    Ранее глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что ЕС поддержит введение миротворческой миссии ООН в Донбасс, если это поможет в реализации минских соглашений и урегулировании конфликта.

    Читайте также: The Washington Post: помогут ли миротворцы ООН Украине?

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Внефракционный депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко
    Дело Рубана: переговорщик или террорист?
    Миссия ОБСЕ. Архивное фото
    Украина vs Венгрия: вмешательство НАТО и ОБСЕ
    Церемония открытия XII зимних Паралимпийских игр
    Успехи Украины на Паралимпиаде-2018
    Петр Порошенко в ходе видеоконференции по делу Виктора Януковича
    Дело - труба! В Украине кризис с газом