Могерини назвала первоочередную задачу Украины и ЕС

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Украине и ЕС в двухсторонних отношениях следует сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации и положений о зоне свободной торговли, заявила Федерика Могерини — вице-президент Еврокомиссии, верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политики безопасности.

Таким образом Могерини ответила на вопрос о перспективах полноценного членства Украины в Еврососюзе.

"Что касается членства Украины в ЕС. Нет больше страны в мире, с которой мы бы имели более интенсивное сотрудничество. Речь идет не только о финансовой поддержке, экономических отношениях, а речь идет о всей работе, которую мы проводим в разных отраслях. У нас, наверное, нет более сильного сотрудничества с другой страной в сравнении с тем партнерством, которое у нас есть с Украиной, и это достаточно молодое партнерство. Я думаю, первый шаг — обеспечить внедрение соглашения об ассоциации и положений о ЗСТ; воспользоваться всеми преимуществами от этого соглашения", — сказала Могерини во время выступления в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.

Киев долгое время добивался предоставления Украине перспективы членства в ЕС. Украинская сторона настаивала на включении этой ремарки в соглашение об ассоциации, однако этого не произошло. Руководство Украины постоянно декларирует, что курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию является неизменным, и рассчитывает, что в будущем страна все же станет членом ЕС.

Ранее глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что ЕС поддержит введение миротворческой миссии ООН в Донбасс, если это поможет в реализации минских соглашений и урегулировании конфликта.

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