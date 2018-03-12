Могерини увидела прогресс Украины в реформах и обещала помощь

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Евросоюз приветствует прогресс Украины в проведении реформ и планирует в дальнейшем предоставлять стране свою поддержку на этом пути, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Касательно процесса реформ. Очень много было сделано, и ЕС в этом отношении полностью на вашей стороне. Мы очень высоко ценим то, что вы лично (премьер Украины Владимир Гройсман – ред.) сделали и что сделала ваша команда и продолжает делать на этом пути… Со своей стороны будем предоставлять нашу полную поддержку в этом отношении", — сказала Могерини в понедельник на брифинге по итогам встречи с Гройсманом.

В частности, она похвалила Украину за успехи в реформировании пенсионной и медицинской сфер, поскольку это "те шаги, которые непосредственно влияют на жизнь каждого украинца".

Она добавила, что принятое недавно Еврокомиссией решение о предоставлении Украине новой программы макрофинансовой помощи в размере до 1 миллиарда евро направлено на поддержку макроэкономической стабильности и структурных реформ в стране.

Ранее Могерини заявила, что Антикоррупционный суд в Украине должен быть создан в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.