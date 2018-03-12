наверх
12.03.201817:14
Курсы валют НБУ
  • USD26.09- 0.26
  • EUR32.40- 0.30
Рубрики
Ещё
    Политика

    Могерини увидела прогресс Украины в реформах и обещала помощь

    Тема:

    Медреформа или медицинский геноцид? (302)

    8604
    Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини похвалила Украину за успехи в реформировании пенсионной и медицинской сфер, поскольку это "те шаги, которые непосредственно влияют на жизнь каждого украинца".
    Федерика Могерини. Архивное фото
    Associated Press Geert Vanden Wijngaert

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Евросоюз приветствует прогресс Украины в проведении реформ и планирует в дальнейшем предоставлять стране свою поддержку на этом пути, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

    Владимир Гройсман
    @volodymyrgroysman
    Весна реформ. Спасет ли Гройсман Украину или рассчитывать на Чипа и Дейла?

    "Касательно процесса реформ. Очень много было сделано, и ЕС в этом отношении полностью на вашей стороне. Мы очень высоко ценим то, что вы лично (премьер Украины Владимир Гройсман – ред.) сделали и что сделала ваша команда и продолжает делать на этом пути… Со своей стороны будем предоставлять нашу полную поддержку в этом отношении", — сказала Могерини в понедельник на брифинге по итогам встречи с Гройсманом.

    В частности, она похвалила Украину за успехи в реформировании пенсионной и медицинской сфер, поскольку это "те шаги, которые непосредственно влияют на жизнь каждого украинца".

    Она добавила, что принятое недавно Еврокомиссией решение о предоставлении Украине новой программы макрофинансовой помощи в размере до 1 миллиарда евро направлено на поддержку макроэкономической стабильности и структурных реформ в стране.

    Ранее Могерини заявила, что Антикоррупционный суд в Украине должен быть создан в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Внефракционный депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко
    Дело Рубана: переговорщик или террорист?
    Миссия ОБСЕ. Архивное фото
    Украина vs Венгрия: вмешательство НАТО и ОБСЕ
    Церемония открытия XII зимних Паралимпийских игр
    Успехи Украины на Паралимпиаде-2018
    Петр Порошенко в ходе видеоконференции по делу Виктора Януковича
    Дело - труба! В Украине кризис с газом