Могерини начала в Киеве переговоры с Гройсманом

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. В здании Кабинета министров в Киеве началась встреча премьер-министра Владимира Гройсмана с вице-президентом Европейской комиссии — высоким представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерикой Могерини, сообщает "Укринформ".

Планируется, что ориентировочно в 10.45 состоится брифинг Гройсмана и Могерини.

Вітаю в Будинку Уряду високого представника ЄС із закордонних справ та безпекової політики Федеріку Могеріні. pic.twitter.com/ricLHOthPm — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 12 марта 2018 г.

Кроме того, на 12:00 запланирована встреча вице-президента Еврокомиссии с президентом Украины Петром Порошенко, по результатам которой планируется совместный подход к прессе.

Ранее сообщалось, что Могерини будет находиться с рабочим визитом в Украине 11 и 12 марта.