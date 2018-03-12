наверх
12.03.201812:47
Курсы валют НБУ
  • USD26.09- 0.26
  • EUR32.40- 0.30
Рубрики
Ещё
    Политика

    Могерини начала в Киеве переговоры с Гройсманом

    (обновлено: )16402
    На 12:00 запланирована встреча вице-президента Еврокомиссии с президентом Украины Петром Порошенко, по результатам которой планируется совместный подход к прессе.
    Министерская конференция ОБСЕ в Белграде
    Associated Press Darko Vojinovic

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. В здании Кабинета министров в Киеве началась встреча премьер-министра Владимира Гройсмана с вице-президентом Европейской комиссии — высоким представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерикой Могерини, сообщает "Укринформ".

    Планируется, что ориентировочно в 10.45 состоится брифинг Гройсмана и Могерини.

    Кроме того, на 12:00 запланирована встреча вице-президента Еврокомиссии с президентом Украины Петром Порошенко, по результатам которой планируется совместный подход к прессе.

    Ранее сообщалось, что Могерини будет находиться с рабочим визитом в Украине 11 и 12 марта.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    В Киеве избирают меру пресечения Рубану
    Дело Рубана: переговорщик или террорист?
    Миссия ОБСЕ. Архивное фото
    Украина vs Венгрия: вмешательство НАТО и ОБСЕ
    Церемония открытия XII зимних Паралимпийских игр
    Успехи Украины на Паралимпиаде-2018
    Министерская конференция ОБСЕ в Белграде
    Дело - труба! В Украине кризис с газом