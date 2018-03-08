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    Политика

    В НАТО заявили о новых вооружениях для Украины

    Тема:

    Привет, оружие! Поставки из Канады и США (165)

    (обновлено: )461112
    По словам главкома силами НАТО в Европе американского генерала Кертиса Скапарротти, лучший cовет военного - ввести Javelin в игру "и посмотреть на то, что нужно делать дальше, есть и другое оружие, которое Украина может использовать эффективно".
    Флаги НАТО и Украины
    facebook.com/president.gov.ua

    КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. Главком силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапарротти считает, что имеющихся поставок вооружений Киеву достаточно, но не исключает новых рекомендаций по поставкам в будущем.

    Американский переносной противотанковый ракетный комплекс третьего поколения Javelin
    wikipedia
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    Генерала спросили на слушаниях в сенате, достаточны ли поставки, противотанковых ракет Javelin, одобренные администрацией Дональда Трампа.

    "С моей точки зрения, лучший cовет военного — ввести эти системы в игру… и посмотреть на то, что нам нужно делать дальше. Есть и другое оружие, которое они (Украина — ред.) могут использовать эффективно. Мы в Европейском командовании продолжим консультировать конгресс насчет того, как им помочь наилучшим образом", — сказал Скапарротти.

    Сенатор Сидни Блюметналь спросил Скапарротти, побеждают ли США на Украине.

    "Это зависит от того, что вы понимаете под победой. Мы не добиваемся прогресса, поскольку наша цель — разрешить конфликт", — ответил генерал.

    Администрация президента США Дональда Трампа в прошлом году одобрила план по предоставлению Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракет Javelin. Президент Петр Порошенко заявил, что Киев рассчитывает получить оружие от США в 2018 году.

    Замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил РИА Новости, что Россия обеспокоена планирующейся поставкой летальных вооружений в Украину.

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