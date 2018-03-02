Порошенко: США подтвердили передачу Javelin Украине

Сайт Президента Украины

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что США подтвердили передачу Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin.

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"Вдохновляющая новость из США — Украина получит то, о чем давно говорили, но не подтверждали — "Джавелин"! Согласно моим договоренностям с американским руководством и благодаря двухпартийной поддержке Конгресса это становится реальностью. Фронт международной оборонной поддержки Украины открыто!", — сообщил Порошенко в Facebook.

Также Порошенко поблагодарил Президента США Дональда Трампа и всю команду поддержки Украины за важное историческое решение.

Как сообщалось ранее, Госдепартамент США одобрил продажу Украине 37 противотанковых комплексов Javelin и 210 ракет к ним на 47 миллионов долларов США.