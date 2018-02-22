Порошенко раскритиковал действия силовиков в Оболонском суде

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко считает недопустимыми действия силовиков, проверявших женщин-журналистов при входе в зал Оболонского суда в Киеве, сообщил в четверг пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

Напомним, в среду 21 февраля в Оболонском суде ожидался допрос президента Украины Петра Порошенко. Перед его возможным приездом были усилены меры безопасности, все желающие попасть на судебное заседание проходили через рамки металлоискателя. Кроме того, полиция и работники Управления госохраны проводили личный досмотр женщин, просили их расстегнуть блузы. Как сообщили журналистки после досмотра, правоохранители якобы искали представительниц движения Femen.

Интернет-издание "Страна.ua" сообщило, что всех женщин проверяют перед входом в зал, где должны были пройти слушания по этому делу, их просили расстегнуть верхнюю одежду. Таким образом силовики выявили активистку Femen.

"Президент считает действия силовиков в Оболонском суде Киева недопустимыми. Просим прощения у всех журналистов и ждем результатов служебного расследования", — написал Цеголко на своей странице в Facebook.

Ранее первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко принесла извинения за обыски и личный досмотр работников средств массовой информации в Оболонском суде Киева.

Напомним, что в итоге допрос Порошенко проводился по системе видеосвязи. Суд решил досрочно прекратить допрос президента после вопроса адвоката Виктора Януковича Виталия Сердюка об отдыхе главы государства на Мальдивах.