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    Порошенко раскритиковал действия силовиков в Оболонском суде

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    По словам пресс-секретаря главы государства Святослава Цеголко, президент Петр Порошенко считает действия силовиков в Оболонском суде Киева недопустимыми.
    Ситуация возле Оболонского районного суда перед допросом Порошенко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко считает недопустимыми действия силовиков, проверявших женщин-журналистов при входе в зал Оболонского суда в Киеве, сообщил в четверг пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

    Допрос Петра Порошенко
    Украинское фото
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    Напомним, в среду 21 февраля в Оболонском суде ожидался допрос президента Украины Петра Порошенко. Перед его возможным приездом были усилены меры безопасности, все желающие попасть на судебное заседание проходили через рамки металлоискателя. Кроме того, полиция и работники Управления госохраны проводили личный досмотр женщин, просили их расстегнуть блузы. Как сообщили журналистки после досмотра, правоохранители якобы искали представительниц движения Femen.

    Интернет-издание "Страна.ua" сообщило, что всех женщин проверяют перед входом в зал, где должны были пройти слушания по этому делу, их просили расстегнуть верхнюю одежду. Таким образом силовики выявили активистку Femen.

    "Президент считает действия силовиков в Оболонском суде Киева недопустимыми. Просим прощения у всех журналистов и ждем результатов служебного расследования", — написал Цеголко на своей странице в Facebook.

    Ранее первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко принесла извинения за обыски и личный досмотр работников средств массовой информации в Оболонском суде Киева.

    Напомним, что в итоге допрос Порошенко проводился по системе видеосвязи. Суд решил досрочно прекратить допрос президента после вопроса адвоката Виктора Януковича Виталия Сердюка об отдыхе главы государства на Мальдивах.

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