Допрос Порошенко по скайпу сломал линию защиты Януковича - эксперт

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Накануне в режиме видеоконференциии в Оболонском райсуде Киева состоялся допрос президента Украины Петра Порошенко. Он выступал свидетелем по делу о государственной измене своего предшественника Виктора Януковича. По данным гособвинения, глава государства не смог прибыть в суд персонально из-за плотного графика встреч с международными партнерами.

Допрос Порошенко по скайпу сломал линию защиты Януковича, поскольку адвокаты планировали осуществлять на президента психологическое давление в зале суда. Такое мнение в эфире радиостанции Голос Столицы высказал кандидат политических наук Андрей Дацюк.

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"Защита была очень недовольна тем, что президент не появился в зале заседания суда, это немножко сломало линию защиты, то, что они хотели сделать — большое пиар-шоу, в котором осуществляли бы психологическое давление на президента. Это у них не получилось, и определенным образом они были недовольны. Но защита использовала судебное заседание для реализации политического пиар-плана по максимуму. Потому что очень много было политических заявлений, очень много вещей, которые не касаются сути дела. Очень много игры на публику", — подчеркнул Дацюк.

К слову, эксперт общественной организации "Слово и дело", кандидат юридических наук Александр Москалюк отметил, что Порошенко в ходе допроса по делу Януковича задали много вопросов не по сути.