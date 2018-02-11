В МИД Украины резко ответили Лаврову на "слом" Минских соглашений

Евгений Котенко

КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. Представитель МИД Украины Марьяна Беца прокомментировала заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что принятие закона о реинтеграции Донбасса станет "шагом по слому" Минских соглашений.

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"Слом" Минских договоренностей — это продолжающееся невыполнение РФ, их стороной, своих обязательств и продолжение агрессии", — написала Беца в микроблоге Twitter.

— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 11 лютого 2018 р.

​Ранее глава МИД РФ заявил, что Украина совершит колоссальную ошибку по слому минских соглашений, если окончательно примет закон о реинтеграции Донбасса.

Парламент Украины 18 января принял закон о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа "агрессором", а неподконтрольные территории "оккупированными". В окончательном тексте закона исключен пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта. Вместо этого предлагается опираться на резолюцию Совбеза ООН по Донбассу. При этом в закон не были включены правки о необходимости разрыва дипломатических отношений с Россией и денонсации Договора о дружбе с РФ.