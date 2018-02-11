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    В МИД Украины резко ответили Лаврову на "слом" Минских соглашений

    Тема:

    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше? (403)

    (обновлено: )281011
    По словам представителя МИД Украины Марьяны Бецы, "слом" Минских договоренностей - это "продолжающееся невыполнение РФ, их стороной, своих обязательств и продолжение агрессии".
    Министерство иностранных дел Украины
    Евгений Котенко

    КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. Представитель МИД Украины Марьяна Беца прокомментировала заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что принятие закона о реинтеграции Донбасса станет "шагом по слому" Минских соглашений.

    Смотрите также: Закон о реинтеграции Донбасса: ключевые пункты

    "Слом" Минских договоренностей — это продолжающееся невыполнение РФ, их стороной, своих обязательств и продолжение агрессии", — написала Беца в микроблоге Twitter.

    ​Ранее глава МИД РФ заявил, что Украина совершит колоссальную ошибку по слому минских соглашений, если окончательно примет закон о реинтеграции Донбасса.

    Парламент Украины 18 января принял закон о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа "агрессором", а неподконтрольные территории "оккупированными". В окончательном тексте закона исключен пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта. Вместо этого предлагается опираться на резолюцию Совбеза ООН по Донбассу. При этом в закон не были включены правки о необходимости разрыва дипломатических отношений с Россией и денонсации Договора о дружбе с РФ.

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