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    Участие нардепов в завтраке с Трампом парализовало работу Рады - СМИ

    (обновлено: )66702
    В Национальном молитвенном завтраке, на котором присутствовал и президент США Дональд Трамп, приняли участие около 50 украинских парламентариев. В итоге украинский парламент не рассмотрел ряд важных законопроектов.
    Пустой зал Верховной Рады
    УНИАН

    КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Участие украинских народный депутатов в молитвенном завтраке в США помешала Верховной Раде принять несколько важных законопроектов, говорится в материале журналиста Радио Свобода Кристофера Миллера.

    Политтехнолог Ярослав Макитра. Архивное фото
    РИА Новости Украина
    Что депутатам делать на завтраке у Трампа? Мнение эксперта

    Отмечается, что в Национальном молитвенном завтраке, на котором присутствовал и президент США Дональд Трамп, приняли участие около 50 украинских парламентариев.

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    Миллер также пишет, что Верховная Рада должна была обсудить и проголосовать за законопроект об отмене закона, который требовал от активистов и общественных организаций обязательную подачу деклараций. Журналист подчеркивает, что организация Human Rights Watch требует немедленной отмены закона. Из-за отсутствия большой части нардепов рассмотрение документа было отложено. 

    Как сообщалось, общественные активисты, работающие в сфере борьбы с коррупцией, не согласны с идеей президента Петра Порошенко заменить обязательную подачу ими деклараций на расширенную отчетность о доходах.

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    В марте прошлого года Порошенко подписал изменения к закону "О противодействии коррупции", согласно которым члены антикоррупционных общественных организаций обязаны подавать электронные декларации. Евросоюз раскритиковал эту инициативу. Позже президент попросил депутатов отменить соответствующее требование.

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