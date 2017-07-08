Порошенко предлагает отменить е-декларации антикоррупционных организаций

КИЕВ, 8 июл — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко подал на рассмотрение Верховной Рады проекты законов "О внесении изменений в Налоговый кодекс" и "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению открытости для общества информации о финансировании деятельности общественных объединений и использовании международной технической помощи".

Как сообщили в пресс-службе главы государства, накануне эти проекты были представлены во время встречи с представителями общественных организаций.

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"Как мы и договаривались, законопроекты подготовлены, и я их вношу", — сказал Порошенко.

Президент также подчеркнул, что рассчитывает на поддержку этих документов парламентом в первом чтении еще на этой сессии. По его словам, замечания и предложения от общественных организаций можно будет внести при подготовке законопроекта ко второму чтению. Ряд замечаний, высказанных общественными организациями, были учтены по результатам встречи.

Глава государства также поблагодарил заместителя главы Администрации президента Дмитрия Шимкива за работу над проектами и многочисленные консультации, проведенные с международными партнерами, представителями стран "Большой семерки" и Европейского Союза. По его словам, в законопроектах был учтен европейский и североамериканский опыт в вопросах деятельности общественных организаций и их публичной отчетности.

Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внешнеполитического курса Украины", который закрепляет стремление страны стать членом НАТО.