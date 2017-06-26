Проверки на дорогах не для всех. "Тайная" декларация Ляшко

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Проверки не для всех

Печерский райсуд Киева запретил Генпрокуратуре проверять е-декларацию за 2016 год нардепа и лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко.

Как пишет Главком, такое решение суда 21 июня обнародован в Едином государственном реестре судебных решений.

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Ранее прокуратура просила разрешить такую проверку из-за подозрения в неуплате нардепом налогов, в связи с чем 30 января 2017 года против него было возбуждено уголовное дело.

Как отмечали в ГПУ, в феврале суд уже назначал налоговую проверку доходов Ляшко, но она не охватила 2016 год. По мнению следствия, есть новые обстоятельства, которые могут свидетельствовать о нарушении "радикалом" действующего налогового законодательства.

Но суд отказался удовлетворить соответствующее ходатайство ГПУ. Судья Кристина Тарасюк объяснила отказ тем, что "народный депутат как физическое лицо, не будучи налогоплательщиком, в том числе самозанятым лицом, не может рассматриваться в качестве вероятного субъекта преступления, предусмотренного ст. 212 УК Украины".

При этом судья констатировала отсутствие уголовного дела против Ляшко по ст. 368-2 УК Украины ("незаконное обогащение"), которое позволило бы проведение такой проверки.

На отдыхе в Париже

Тем временем, как пишет "Страна", сам Ляшко проводит выходные в Париже со своим кумом Юрием Сухиным.

По данным издания, по окончанию пятничного заседания Рады, 23 июня, нардеп вместе с Сухиным ступили на борт самолета Air France и в 17:10 по местному времени они приземлились в аэропорту Парижа.

Прямо в аэропорту они взяли в аренду авто, по словам источника "Страны", аренда которого обошлась в 2 тысячи евро. В то же время стоимость билета на прямой рейс Air France Киев-Париж в одну сторону стартует от 200 долларов.

Сухин и Ляшко часто проводят досуг вместе. Ранее в январе 2017 года они вместе отдыхали в Таиланде. Однако и тогда их поездка не обошлась без скандала — нардепы из разных фракций обратились в Нацагентство по вопросам предупреждения коррупции (НАПК). По словам нардепов, лидер "Радикальной партии" не внес в Единый государственный реестр деклараций в предусмотренный законом срок информацию о расходах, связанных с отдыхом. Подчеркивалось, что в случае приобретения авиабилетов на сумму более 100 тысяч гривен депутат был обязан в 10-дневной срок с момента их покупки в письменном виде уведомить об этом НАПК с дальнейшим внесением этой информации в Реестр деклараций.

Особняк под Киевом и уголовное дело

В январе 2017 года стало известно, что Ляшко купил дом и два земельных участка в Козине (Киевская область) стоимостью в 15 млн гривен. По информации, представленной самим Ляшко в Нацагентство по предупреждению коррупции, площадь дома составила 550 кв. м. К нему также прилегают два земельных участка общей площадью 0,6 га.

Примечательно, что данная недвижимость была приобретена у Артема Савицкого — сына Валентина Савицкого, возглавлявшего Общественный совет при Минэкологии во время президентства Виктора Януковича. Артем Савицкий в 2014 году был в партийном списке "Радикальной партии" на выборах в парламент.

Интерестно, что ранее Ляшко арендовал в Савицкого землю и только часть дома площадью 216 кв.м. При этом политик не сообщал в е-декларации, сколько ему стоила аренда. По документам, в право собственности на недвижимость он вступил лишь в январе 2017 года.

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Информация о покупке нардепом особняка под Киевом не осталась без внимания Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

В конце апреля САП открыла уголовное производство о возможном незаконном обогащении лидера "Радикальной партии". Сам Ляшко называл уголовное дело против себя политическим заказом.

Миллионы Ляшко

Как писали СМИ, за последние два года доходы Ляшко увеличились более чем в четыре раза. Согласно опубликованной в октябре 2016 года е-декларации, в собственности Ляшко находится 6 земельных участков по 210 кв.м в Княжичах под Киевом, две квартиры (376,2 и 95,5 кв.м), машиноместо (23,6 кв.м), офис (182,8 кв.м) в столице. Также у него есть гараж площадью 127,5 кв.м в Прилуках Черниговской области. Доходы руководителя парламентской фракции за прошлый год составили почти 2 млн. грн. от отчуждения недвижимости, более 2,2 млн. грн. от отчуждения движимого имущества и 160 тыс.грн зарплаты и выплат в Раде.

В банках Ляшко держит более 2 млн. грн., а наличными – $740 тыс., EUR 90 тыс. и 890 тыс. Грн. У нардепа есть два автомобиля — Toyota Land Cruiser 2004 года выпуска и Mercedes-Benz S 500L 4MATIK 2006 года выпуска.

Кроме этого, в декларации указано два автомобиля Toyota Land Cruiser 2004 г. в. и Mercedes-Benz S 500L 4MATIK 2006 г. в. За 2015 год он заработал 79,5 тыс. грн в качестве зарплаты нардепа, 80 тыс. грн на ведение депутатской деятельности и 4,2 млн грн дохода от отчуждения недвижимого имущества.

Напомним, в 2014 году Ляшко декларировал 1 млн 014 тыс. 285,6 грн доходов. При этом в 2013 году другого имущества, кроме земучастка, квартир и гаража у Ляшко не было, а в декларации за 2014 год не была заполнена графа о сумме расходов на приобретение или аренду недвижимого имущества площадью 182,8 кв. м.

По материалам из открытых источников интернет