Львовских депутатов оштрафовали за "просроченные" е-декларации

КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. Депутаты Львовского областного и городского советов оштрафованы за несвоевременное представление деклараций, информирует пресс-служба прокуратуры Львовской области.

"Депутаты Львовского областного совета и Львовского городского совета, будучи ответственными за коррупцию лицами, несвоевременно без уважительных причин подали путем заполнения на официальном веб-сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, декларацию, чем совершили административное правонарушение связано с коррупцией, предусмотренное ч. 1 ст. 172-6 КУоАП (нарушение требований финансового контроля) ", — сообщает прокуратура.

Согласно результатам судебного рассмотрения на указанных депутатов наложено взыскание в виде штрафа. Решения судов вступили в законную силу.

Ранее сообщалось, что Печерский райсуд Киева отказал Генпрокуратуре в проведении внеплановой проверки информации об уплате налогов и сборов народного депутата и лидера Радикальной партии Олега Ляшко.