НАПК решило проверить декларации ректора и представителей прокуратуры

КИЕВ, 1 июл- РИА Новости Украина. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции решило провести полную проверку 27 деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2015 и 2016 годы, сообщили в пресс-службе НАПК.

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"Среди лиц, декларации которых будут проверяться, фигурируют ректор, сельские головы и представители прокуратуры. Проверку этих деклараций поручено провести члену Национального агентства — заместителю председателя Руслану Радецкому", — говорится в сообщении.

Осуществлять проверку будут работники департамента финансового контроля и мониторинга образа жизни, она продлится 60 календарных дней и будет начата на следующий день после дня принятия решения — 30 июня 2017 года.

Ранее сообщалось, что Печерский райсуд Киева отказал Генпрокуратуре в проведении внеплановой проверки информации об уплате налогов и сборов народного депутата и лидера Радикальной партии Олега Ляшко.