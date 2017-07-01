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    НАПК решило проверить декларации ректора и представителей прокуратуры

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    Как сообщили в пресс-службе НАПК, осуществлять проверку будут работники департамента финансового контроля и мониторинга образа жизни, она продлится 60 календарных дней.
    Вывеска Национальное агентство по предупреждению коррупции
    УНИАН Соколовская Инна

    КИЕВ, 1 июл- РИА Новости Украина. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции решило провести полную проверку 27 деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2015 и 2016 годы, сообщили в пресс-службе НАПК.

    Анатолий Матиос. Архивное фото
    УНИАН
    Юрист о Матиосе и закрытых декларациях

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    "Среди лиц, декларации которых будут проверяться, фигурируют ректор, сельские головы и представители прокуратуры. Проверку этих деклараций поручено провести члену Национального агентства — заместителю председателя Руслану Радецкому", — говорится в сообщении.

    Осуществлять проверку будут работники департамента финансового контроля и мониторинга образа жизни, она продлится 60 календарных дней и будет начата на следующий день после дня принятия решения — 30 июня 2017 года.

    Ранее сообщалось, что Печерский райсуд Киева отказал Генпрокуратуре в проведении внеплановой проверки информации об уплате налогов и сборов народного депутата и лидера Радикальной партии Олега Ляшко.

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