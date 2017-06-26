Суд запретил Генпрокуратуре проверять е-декларацию Ляшко

КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. Печерский райсуд Киева отказал Генпрокуратуре в проведении внеплановой проверки информации об уплате налогов и сборов народного депутата и лидера Радикальной партии Олега Ляшко.

По информации сайта "Главком", такое решение суда 21 июня обнародован в Едином государственном реестре судебных решений.

В ходатайстве прокурор написал, что 30 января против Ляшко было открыто уголовное дело по ч. 3 ст.212 УК Украины (Уклонение от уплаты налогов, сборов).

Так, нардеп подал в НАПК ежегодную электронную декларацию за 2015 год, в которой указал наличие наличности в размерах 890 тыс. грн, $740 тыс. и 90 тыс. евро. Еще отметил в электронной декларации — 12 объектов ценного движимого имущества без детализации их ценности и приобретения в течение 2009-2013 годов в собственность 10 объектов недвижимого имущества без сведений о стоимости.

Согласно информации о доходах, полученных от налоговых агентов, за 1998-2015 годы выплачен доход Ляшко составил 3,3 млн грн, а уплачено налогов — 398,3 тыс. грн.

ГПУ отметило, что в феврале Печерский райсуд уже назначал налоговую проверку состояния и расходов Олега Ляшко, но она не охватывала 2016 год. Поэтому, по мнению следствия, имеются обстоятельства, которые могут свидетельствовать о нарушении налогоплательщиком действующего налогового законодательства.

Следственный судья Кристина Тарасюк, отказывая в удовлетворении ходатайства Генпрокуратуры, пояснила, что "народный депутат Украины Олег Ляшко как физическое лицо, не будучи налогоплательщиком, в том числе самозанятым лицом, не может рассматриваться в качестве вероятного субъекта преступления, предусмотренного ст. 212 УК Украины". Она также констатировала отсутствие уголовного дела против нардепа-радикала по ст. 368-2 УК Украины (незаконное обогащение), которая бы позволила проведению такой проверки.

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Ранее директор НАБУ Артем Сытник сообщил, что Специализированная антикоррупционная прокуратура возбудила уголовное дело о возможном незаконном обогащении Ляшко. Сам лидер "радикалов" назвал это дело "политическим заказом".